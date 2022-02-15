Водій фірми харківського бізнесмена Олександра Ярославського прибуде до слідчого за повісткою 17 лютого.

Про це Суспільному 15 лютого сказав його адвокат Тарас Богдашевський.

"Нам надіслали повістки на 15, 16, 17 числа. Ми на 17-го їдемо до слідчого в обох справах. Написано: допит та інші процесуальні дії... Ми на сьогодні у справі про ДТП перебуваємо у статусі свідка, нас викликали у статусі свідка. По справі про приховування злочину — викликали як підозрюваного", — сказав Богдашевський.

Яку позицію має підзахисний, адвокат не озвучує: "Їдемо до слідчого, будемо викладати позицію слідчому". Він також не прокоментував, чи правда підзахисний в момент ДТП перебував у іншому місці.

За словами Богдашевського, підзахисний від слідства не переховується, на його думку, генпрокурорці Ірині Венедіктовій "неправильно доповідають".

"Генеральному прокурору неправильно доповідають. Він (підзахисний — ред.) зараз не живе за місцем знаходження. Ходили якісь оперативні працівники, носили якісь папери, ми зараз зв'язалися зі слідчим і контакт є. Жодної проблеми немає. Генпрокурора неправильно інформують, це питання до її підлеглих", — вважає Богдашевський.

Адвокат висловив сумнів, що після спілкування зі слідчим він або підзахисний озвучуватимуть позицію: "Багато залежатиме від ходу слідства в обох справах. Але я думаю, що після допиту слідчого ми поки позицію не будемо розповідати".

Захисник сказав, що водій продовжує працювати у фірмі бізнесмена Ярославського і після втрати телефона користується новим.

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