Водій фірми харківського бізнесмена Олександра Ярославського прибуде до слідчого за повісткою 17 лютого.
Про це Суспільному 15 лютого сказав його адвокат Тарас Богдашевський.
"Нам надіслали повістки на 15, 16, 17 числа. Ми на 17-го їдемо до слідчого в обох справах. Написано: допит та інші процесуальні дії... Ми на сьогодні у справі про ДТП перебуваємо у статусі свідка, нас викликали у статусі свідка. По справі про приховування злочину — викликали як підозрюваного", — сказав Богдашевський.
Яку позицію має підзахисний, адвокат не озвучує: "Їдемо до слідчого, будемо викладати позицію слідчому". Він також не прокоментував, чи правда підзахисний в момент ДТП перебував у іншому місці.
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За словами Богдашевського, підзахисний від слідства не переховується, на його думку, генпрокурорці Ірині Венедіктовій "неправильно доповідають".
"Генеральному прокурору неправильно доповідають. Він (підзахисний — ред.) зараз не живе за місцем знаходження. Ходили якісь оперативні працівники, носили якісь папери, ми зараз зв'язалися зі слідчим і контакт є. Жодної проблеми немає. Генпрокурора неправильно інформують, це питання до її підлеглих", — вважає Богдашевський.
Адвокат висловив сумнів, що після спілкування зі слідчим він або підзахисний озвучуватимуть позицію: "Багато залежатиме від ходу слідства в обох справах. Але я думаю, що після допиту слідчого ми поки позицію не будемо розповідати".
Захисник сказав, що водій продовжує працювати у фірмі бізнесмена Ярославського і після втрати телефона користується новим.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого вилетів особистим літаком до Лондона. У компанії бізнесмена заявили, що він відвідає виступ сина на концерті та планує відпочити на лижному курорті з родиною.
- В МВС заявили, що до кримінальної відповідальності притягли чоловіка, якого не було на місці аварії — через це міністр внутрішніх справ звільнив начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Офіс генпрокурора забрав на себе процесуальне керівництво у справі.
- Слідство встановило, що у ДТП загинув 36-річний житель Чугуївського району.
- Прокуратура скасувала підозру водію фірми Ярославського у ДТП, тепер чоловіку інкримінують приховування злочину.
- 11 лютого речник прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що водій фірми Ярославського почав переховуватися від органу слідства та не виходить на зв'язок. Захисник водія сказав, що чоловік не переховується, а загубив телефон і нагадав, що з ним можна зв'язатися через адвоката.
- 12 лютого генпрокурорка Ірина Венедіктова закликала бізнесмена Олександра Ярославського повернутися в Україну. Вона також повідомила, що слідство і досі не може зв'язатися з водієм фірми Ярославського. Також на думку Венедіктової, слідчі у справі поспішили з оголошенням підозри. Тепер справу розслідує Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
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