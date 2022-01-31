Військова підтримка України з боку США має збільшитись — експосол

Адміністрація президента США Джозефа Байдена має продовжити надавати військову підтримку Україні на через загрозу російського вторгнення, при цьому Сполученим Штатам слід було б надсилати більше високотехнологічної зброї.

Про це у коментарі Суспільному повідомив посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст. На думку дипломата, зброя — найефективніший спосіб стримування Росії.

"Звичайно, ми маємо санкції, ми готові до зростання російської агресії, але наразі не планується накладати додаткові санкції до російського вторгнення. Наразі план — докласти зусиль. Знову ж таки, адміністрація змінила свою позицію в надсиланні зброї. Тепер її постачають до вторгнення. Ми бачимо процеси зміни в позиції, але я не бачу планів в адміністрації змінити свою думку щодо введення додаткових санкцій до вторгнення", — зазначив він.

На думку дипломата, при цьому США могли б збільшити постачання Україні високотехнологічного озброєння.

"Ми підтримуємо Україну з того часу, як все почалося у 2014-му. Адміністрація Байдена обіцяла додаткову допомогу зараз. Ми віримо, що США має надсилати більше прогресивної зброї Україні. Наприклад, ракети, що можуть збивати літаки й завдавати удари по кораблях", — пояснив Гербст.

Водночас відставний офіцер армії Сполучених Штатів Бен Ходжерс додав, що заявки співпраці зі Збройними силами України американська сторона отримала чимало досвіду, корисного у протистоянні з РФ.

"Ми навчилися багато чому від українських солдатів впродовж останніх семи років з початку цієї операції. Під час навчань ми прислухаємося до українських офіцерів і ветеранів, які говорять про свій досвід боротьби проти російських сил. Тож для нас це була дуже позитивна співпраця", — розповів військовий.

За його словами, така співпраця дозволяє підвищити бойовий дух військ.

"Це — тренування різних маневрів, тому командири навіть тренуються віддавати накази солдатам, солдати виконують завдання. Тому це не лише індивідуальний процес, це команда, об'єднання, що удосконалюються, це підвищує впевненість", — зазначив Ходжерс.

Водночас військовий вважає, що розміщувати підрозділи США на українській території було б недоцільно.

"Звісно, ми маємо 150 американських солдатів, що розмістилися для тренування, і я думаю, що ми продовжимо допомагати з тренуваннями. Але я не вважаю, що це доцільно чи обов'язково американським військовим прийти сюди і воювати. Україна не просила цього. Україна просить про інструменти, щоб Україна змогла сама себе захистити. Не було жодних прохань, щоб американські бійці приїхали в Україну і воювати. І взагалі, я не думаю, що це потрібно", — підсумував він.

Що відомо

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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