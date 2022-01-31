Військова підтримка України з боку США має збільшитись — експосол

Адміністрація президента США Джозефа Байдена має продовжити надавати військову підтримку Україні на через загрозу російського вторгнення, при цьому Сполученим Штатам слід було б надсилати більше високотехнологічної зброї.
Про це у коментарі Суспільному повідомив посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст. На думку дипломата, зброя — найефективніший спосіб стримування Росії.
"Звичайно, ми маємо санкції, ми готові до зростання російської агресії, але наразі не планується накладати додаткові санкції до російського вторгнення. Наразі план — докласти зусиль. Знову ж таки, адміністрація змінила свою позицію в надсиланні зброї. Тепер її постачають до вторгнення. Ми бачимо процеси зміни в позиції, але я не бачу планів в адміністрації змінити свою думку щодо введення додаткових санкцій до вторгнення", — зазначив він.
На думку дипломата, при цьому США могли б збільшити постачання Україні високотехнологічного озброєння.
"Ми підтримуємо Україну з того часу, як все почалося у 2014-му. Адміністрація Байдена обіцяла додаткову допомогу зараз. Ми віримо, що США має надсилати більше прогресивної зброї Україні. Наприклад, ракети, що можуть збивати літаки й завдавати удари по кораблях", — пояснив Гербст.
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Водночас відставний офіцер армії Сполучених Штатів Бен Ходжерс додав, що заявки співпраці зі Збройними силами України американська сторона отримала чимало досвіду, корисного у протистоянні з РФ.
"Ми навчилися багато чому від українських солдатів впродовж останніх семи років з початку цієї операції. Під час навчань ми прислухаємося до українських офіцерів і ветеранів, які говорять про свій досвід боротьби проти російських сил. Тож для нас це була дуже позитивна співпраця", — розповів військовий.
За його словами, така співпраця дозволяє підвищити бойовий дух військ.
"Це — тренування різних маневрів, тому командири навіть тренуються віддавати накази солдатам, солдати виконують завдання. Тому це не лише індивідуальний процес, це команда, об'єднання, що удосконалюються, це підвищує впевненість", — зазначив Ходжерс.
Водночас військовий вважає, що розміщувати підрозділи США на українській території було б недоцільно.
"Звісно, ми маємо 150 американських солдатів, що розмістилися для тренування, і я думаю, що ми продовжимо допомагати з тренуваннями. Але я не вважаю, що це доцільно чи обов'язково американським військовим прийти сюди і воювати. Україна не просила цього. Україна просить про інструменти, щоб Україна змогла сама себе захистити. Не було жодних прохань, щоб американські бійці приїхали в Україну і воювати. І взагалі, я не думаю, що це потрібно", — підсумував він.
Що відомо
- 27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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