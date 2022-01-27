Польща та країни Балтії закликали надати Україні всебічну підтримку

Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу, оскільки країна бореться за збереження європейських цінностей.

Про це йдеться у спільній заяві радників із питань зовнішньої політики та національної безпеки президентів держав за результатами наради, проведеної 27 січня у Вільнюсі, повідомляє пресслужба президента Литви.

"В Україні триває боротьба за західні цінності, тому необхідно надавати цій країні всю можливу політичну, економічну та військову допомогу", — зазначається у тексті заяви.

Як підкреслили автори документу, активні дії союзників та конкретна допомога Україні для зміцнення її здатності захистити себе є найкращим фактором стримування проти російської агресії.

Також учасники зустрічі одностайно погодилися з тим, що ультиматуми Росії Заходу чітко продемонстрували її прагнення переглянути побудовану величезними зусиллями після Другої світової війни архітектуру європейської безпеки та світовий порядок, а також прагнення повернути світ до панування сильних і заперечення права держав і народів бути вільними та вибирати свій власний шлях.

Окрім того, вони підкреслили, що зараз як ніколи важливо консолідувати зусилля та захищати цінності, що об'єднують західних союзників.

Раніше Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

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