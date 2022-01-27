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Польща закликала НАТО і ЄС надати всебічну підтримку Україні
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Польща закликала НАТО і ЄС надати всебічну підтримку Україні

Ярослав Прищепа
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Польща закликала НАТО і ЄС надати всебічну підтримку Україні ipn.gov.pl

Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє Onet.

"Ми звертаємося до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні, яка опинилася перед війною. Сейм Республіки Польща висловлює свою незгоду з політикою Російської Федерації, яка порушує міжнародне право", — йдеться у резолюції, ухваленій сеймом 27 січня.

Також у документі зазначається, що польський парламент із занепокоєнням спостерігає за діями Російської Федерації щодо України.

"Ця діяльність є серйозним ризиком виникнення збройного конфлікту та дестабілізації Європи, що суперечить інтересам Республіки Польща", — наголошують автори документу.

Що відомо

  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
  • 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
  • США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
  • 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
  • В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
  • Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

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