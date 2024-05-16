Парламент Молдови затвердив дату референдуму про вступ в ЄС

У Молдові 20 жовтня 2024 року відбудеться референдуму щодо вступу країни до Європейського союзу. Відповідний законопроєкт ухвалив парламент республіки.

Як повідомляє NewsMaker, за відповідне рішення проголосували 55 депутатів партії влади "Дія і солідарність" (PAS). Ще 20 депутатів від опозиції утрималися, один проголосував проти.

До того ж автори законопроєкту змінили питання, що виноситься на референдум. Замість запитання "Ви за приєднання Молдови до ЄС?" у бюлетені буде запитання: "Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції в Конституцію Молдови". І два варіанти відповіді: "Так" і "Ні".

Депутатка PAS Вероніка Рошка, яка є співавторкою законопроєкту зазначила, що у виборчому бюлетені буде зазначено конкретні зміни, які буде внесено до Конституції, якщо на референдумі більшість виборців проголосують "за".

Зазначається, що в такому разі в преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність та незворотність європейського шляху розвитку Молдови.

У Конституції також з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів і актів у них буде пріоритет перед національними законами.

Ці поправки внесуть одразу після визнання Конституційним судом результатів референдуму, без додаткового голосування в парламенті.

Раніше спікер парламенту Ігор Гросу говорив, що референдум відбудеться в один день із президентськими виборами. Це означає, що президентські вибори в Молдові, також можуть відбутися 20 жовтня, якщо відповідну дату затвердить парламент.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.