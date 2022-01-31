Росія продовжує накопичувати війська на своїх західних кордонах, відтак Україні та країнам Заходу слід готуватись до найгіршого з можливих сценаріїв кризи.

Про це заявив 3-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Стівен Пфайфер під час виступу на форумі "Ялтинська Європейська стратегія".

"Я гадаю, вже більше, ніж впродовж 2 місяців ми спостерігаємо накопичення військ на кордоні, і воно продовжується. Можливо, Путін ще не вирішив, нападати чи ні, але ми маємо готуватись до найгіршого", — зазначив дипломат.

За його словами, при цьому союзники мають довести до відома президента РФ Володимира Путіна, що його дії можуть мати тяжкі наслідки для Росії.

"Необхідно пояснити, що ці політичні ігри коштуватимуть їм реальних грошей. Ми маємо ще більше допомагати Україні і впроваджувати санкції. Ми повинні комунікувати з Кремлем, пояснювати чого це їм вартуватиме", — наголосив Пфайфер.

Посол підкреслив, що метою Заходу має бути створення максимального тиску на Кремль.

Що відомо

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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