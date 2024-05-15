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Уряд запустив сайт "Україна для кожної дитини", де можна знайти все про усиновлення
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Уряд запустив сайт "Україна для кожної дитини", де можна знайти все про усиновлення

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"Україна для кожної дитини" — запустили сайт про усиновлення
Дмитро та Олександра Руденки з Маріуполя та їхні четверо прийомних дітей, Ковель, 2023 рік. Суспільне Луцьк

Міністерство соціальної політики України та Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей 15 травня запустили єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей. Проєкт має назву "Україна для кожної дитини".

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

Запуск онлайн-ресурсу приурочили до Міжнародного дня сім'ї, що відзначають 15 травня.

Як запевняють у Міністерстві, це перший крок до діджиталізації системи догляду та підтримки дітей. На сайті можна знайти необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дітей в сімейні форми виховання:

  • отримати покроковий алгоритм дій, як прийняти дитину у свою родину;
  • дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат;
  • скористатися "Лінією турботи", де можна отримати первинну консультацію з питань усиновлення та сімейних форм виховання дітей.

На цій же платформі є доступ до онлайн-курсу про усиновлення "Народжені серцем", який, як анонсують в міністерстві, допоможе розібратися в усіх аспектах цього процесу: від юридичних нюансів до психологічної підготовки майбутніх батьків. Курс складається з чотирьох модулів.

Також на платформі можна дізнатися про історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.

Наступним кроком діджиталізації буде побудова комплексної системи для упорядкування інформації про дітей, які потребують підтримки від держави.

"Від 14 до 27% українців знають про сімейні форми виховання дітей, такі як опіка та піклування, прийомна сім’я та велика прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного типу. Дещо більше — 42% — про усиновлення. А ось про патронат взагалі відомо тільки 5% нашого суспільства. Завдяки онлайн-платформі “Україна для кожної дитини” ми хочемо змінити ситуацію", — зазначила очільниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Розвиток цієї онлайн-платформи є стратегічним національним пріоритетом України та одним із необхідних кроків до євроінтеграції. Вона здійснюється за підтримки ЮНІСЕФ.

"Нова система забезпечить більш прозорий і зрозумілий механізм подання документів та проходження навчання кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни й піклувальники, патронатні вихователі", — ідеться в пресрелізі.

У березні Міністерство соціальної політики у відповідь на запит Суспільного повідомило, що станом на кінець минулого року в Україні було 45 936 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 7415 з них — зареєстровані протягом 2023 року.

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