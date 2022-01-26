Німеччина готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.
Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє Reuters.
"Я отримала лист від посольства України із проханням про підтримку військовим спорядженням, а точніше — шоломами. Ми поставимо Україні 5000 шоломів – як чіткий сигнал: ми на вашому боці", — сказала Ламбрехт журналістам.
Посадовиця вважає, що такий крок сприятиме мирному врегулюванню конфлікту між Україною та РФ.
"Це спорядження, а не зброя, але воно допомагає. Саме так ми продовжуватимемо працювати в цьому конфлікті. Ми працюємо над досягненням мирного вирішення цього конфлікту у центрі Європи", — зазначила Ламбрехт.
Що відомо
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.
- За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin
- Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння — гранатометів NLAW, які надійшли 18 січня. Британські інструктори вже почали навчати українських військових користуватись цією зброєю.
- 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США, до якої входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
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