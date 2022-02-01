Естонія рахує зброю, щоб зрозуміти, чим може поділитись з Україною — посол

Україна поділилася з Естонією переліком найбільш необхідної зброї. Тепер Таллінн підраховує, що є на складах країни і чим можливо поділитися з Києва.
Про це в інтерв'ю Суспільному розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
"Ми нині працюємо над визначенням, що ще ми можемо надати — і у цьому питанні ми у дуже тісній співпраці з українськими інституціями, зокрема Міністерством оборони. Вони поділилися з нами переліком - що саме є найбільш затребуваним, і ми в Естонії потім дивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, або ми таке більше не використовуємо. Але, ймовірно, у нас лишилося щось інше. Здійснюються підрахунки, чи достатньо на наших складах такої зброї і чи можемо ми поділитися нею з Україною. Уряд ухвалює рішення — якщо воно позитивне, ми передаємо зброю", — зазначив дипломат.
Він також підтвердив, що Естонія надасть Україні протитанкові комплекси Javelin, однак не уточнив їхню кількість. При цьому посол зазначив, що комплекси прийдуть "найближчими днями і їхня точна кількість буде озвучена публічно".
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Що відомо
- Протитанкові комплекси Javelin надійдуть Україні з Естонії "найближчими тижнями". Вашингтон вже надав згоду на постачання озброєння.
- Польський уряд готовий передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Грім", боєприпаси до них, а також різні типи безпілотників.
- У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.
- За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.
- В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.
- 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
- Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.
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