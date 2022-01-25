Чехія за потреби може надіслати в Україну групу військових для допомоги в протистоянні російській агресії. Про це в інтерв'ю чеському виданню Nezávislý Deník сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Також вона розповіла про готовність чеського уряду забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри.

За словами чеської міністерки, якщо Чехію попросять прислати чеських військових в Україну, чеська сторона готова розглянути таку пропозицію.

“Ми маємо волю допомогти Україні", — сказала Чернохова, відповідаючи на запитання журналіста, чи планує Чехія надсилати в Україну “символічний” контингент, як Канада.

“Україна є нашим партнером – партнером НАТО і партнером Чехії. У нас з ними спільна історія, ми були разом за радянської влади. Вона добре працює в партнерстві з НАТО. Українці заслуговують ухвалювати рішення самі”, — сказала посадовиця.

За словами Чернохової, Європа має підготуватися та надати допомогу Україні.

“Я передам урядові матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри. Начальник Генштабу запевнив мене, що все готове”, — сказала чеська міністерка оборони 20 січня, передає видання. За її словами, Чехія готова дати притулок українським дітям і жінкам у разі військової агресії РФ.

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