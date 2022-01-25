Чехія за потреби може надіслати в Україну групу військових для допомоги в протистоянні російській агресії. Про це в інтерв'ю чеському виданню Nezávislý Deník сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Також вона розповіла про готовність чеського уряду забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри.
За словами чеської міністерки, якщо Чехію попросять прислати чеських військових в Україну, чеська сторона готова розглянути таку пропозицію.
“Ми маємо волю допомогти Україні", — сказала Чернохова, відповідаючи на запитання журналіста, чи планує Чехія надсилати в Україну “символічний” контингент, як Канада.
“Україна є нашим партнером – партнером НАТО і партнером Чехії. У нас з ними спільна історія, ми були разом за радянської влади. Вона добре працює в партнерстві з НАТО. Українці заслуговують ухвалювати рішення самі”, — сказала посадовиця.
За словами Чернохової, Європа має підготуватися та надати допомогу Україні.
“Я передам урядові матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри. Начальник Генштабу запевнив мене, що все готове”, — сказала чеська міністерка оборони 20 січня, передає видання. За її словами, Чехія готова дати притулок українським дітям і жінкам у разі військової агресії РФ.
Що відомо
- У новому уряді Чехії про бажання допомогти Україні на тлі можливої агресії з боку Росії. Там мають намір відправити або продати військові боєприпаси та зброю.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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