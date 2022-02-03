85 тонн боєприпасів. До "Борисполя" прибув сьомий літак з допомогою зі США

3 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув сьомий літак з вантажем безпекової допомоги від США. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьомий птах зі Сполучених Штатів Америки приземлився у Борисполі! На цей раз доставлено 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Далі буде", — повідомив міністр.

Він також додав, що станом на сьогодні загальна вага амуніції, переданої Україні Сполученими Штатами Америки, починаючи з 22 січня 2022 року, становить близько 600 тонн.

Що відомо

28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії. 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення. Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

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