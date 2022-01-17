Данія виділить додаткових 22 мільйони євро на посилення безпеки України

Данія додатково виділить 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України та підтримку реформи Збройних сил України. Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних погроз з боку Росії". Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", — ідеться у повідомленні.
Уряд Данії деталізував свою нову програму комплексної допомоги Україні: кошти підуть на укріплення обороноздатності країни, посилення можливостей ЗСУ долати наслідки агресії РФ на Сході України, а також на підтримку реформи Збройних сил України.
"В цей час Україні загрожує масштабне та абсолютно неприйнятне нарощування військової присутності Росії поблизу українського кордону. Я щойно побував на лінії розмежування і на власні очі бачив, наскільки серйозно цей конфлікт вплинув на український народ. Уряд Данії не стоятиме осторонь", — заявив міністр закордонних справ королівства Йеппе Кофод.
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Що відомо
- Наприкінці 2021 року Сполучені Штати Америки виділили Україні 200 мільйонів доларів допомоги, не анонсуючи надання коштів.
- США надасть Україні радарні системи та морське обладнання на суму 200 мільйонів доларів у рамках військової допомоги, яку адміністрація президента США Джо Байдена ніяким чином не анонсувала.
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