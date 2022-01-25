"Тривожна валіза": досвід Канади, США, Великої Британії та Швеції

З давніх часів на випадки стихійного лиха або війни людство відкладало найважливіші речі про запас, а у 1960-х роках американські військові вирушали до В’єтнаму зі спеціальними наборами — survival kits (“тривожними валізами”).

На тлі численних повідомлень про загрозу військового вторгнення українська влада закликає не панікувати. Водночас майже половина українців (станом на грудень 2021 року) вважає напад РФ реальною загрозою.

Суспільне раніше розповідало, як підготувати “тривожну валізу”, спираючись на український досвід. Нижче — рекомендації від надзвичайників зі США, Канади, Великої Британії та Швеції.

Колаж, Суспільне Джерело: Рекомендації КМДА та ДСНС України

Канада

Канадська влада розрізняє два види "тривожних валізок": один (emergency kit) використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, інший (grab-and-go bag) — якщо вам потрібно терміново залишити оселю.

Домашню "тривожну валізу" надзвичайники у Канаді радять тримати в місці, до якого легко дістатися — приміром, шафа, вільна кімната або гараж (якщо йдеться про приватні будинки). Що стосується grab-and-go bag, то їх канадці радять робити окремо для дому і роботи та автомобіля (якщо надзвичайна ситуація застане вас у дорозі).

Тримати survival kit радять у цупких мішках (одному або двох), а grab-to-go bag — у рюкзаку чи іншій торбині, яку легко носити із собою.

Що стосується survival kit, туди мають входити такі речі:

Продукти тривалого зберігання на мінімум три дні з консервним ножем

Запаси води (для пиття та гігієни) з розрахунку чотири літри на одну людину

Зарядний пристрій для телефона або павер-бенк

Радіоприймач на батарейках або з ручною зарядкою

Ліхтарик на батарейках або з ручною зарядкою

Запас батарейок

Аптечка

Предмети особистої гігієни й побуту (наприклад окуляри чи лінзи, якщо ви їх носите)

Копії важливих документів

Готівка дрібними купюрами

Вологі рушники й пакети для сміття

Сезонний одяг, взуття з міцною підошвою й термоковдра

Респіратор

Свисток

Знак зі словами "Допоможіть" / "Усе гаразд", який ви вивішуватимете у вікні

У grab-and-go bag повинні входити такі речі:

Готова до вживання їжа і питна вода

Зарядний пристрій для телефона і павер-бенк

Радіоприймач на батарейках або з ручною зарядкою

Ліхтарик на батарейках або з ручною зарядкою

Запас батарейок

Аптечка і ліки, які ви приймаєте особисто

Предмети особистої гігієни й побуту (наприклад окуляри чи лінзи, якщо ви їх носите)

Копії важливих документів

Готівка дрібними купюрами

Карта місцевості з позначеним місцем збору вашої родини

Сезонний одяг і термоковдра

Ручка і блокнот

Свисток

США

Надзвичайники США радять зібрати предмети для "тривожної валізи" в один чи два контейнери, які легко носити із собою — як-от пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії — які повинні бути обов’язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб.

Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі "тривожні валізи": вдома, на роботі й в автомобілі. Окремо звертають увагу на правила зберігання "валізок": консервовану їжу потрібно тримати в прохолодному й сухому місці, а їжу в упаковці — в пластикових чи металевих контейнерах; продукти, чий термін придатності сплив; продукти, чиї терміни придатності спливли, треба замінити; щороку потрібно переглядати вміст "тривожної валізи".

Обов’язкові складові "тривожної валізи":

Вода (для пиття і гігієни) з розрахунку один галон (3,78 літра) на людину

Їжа тривалого зберігання, якої вистачить мінімум на три дні

Радіо на батарейках або ручної зарядки

Ліхтарик

Аптечка

Запас батарейок

Свисток

Респіратор (для захисту дихальних шляхів від пилу)

Полімерна плівка і клейка стрічка (для створення тимчасового укриття)

Вологі рушники, пакети для сміття і пластикові стяжки (для особистої гігієни)

Гайковий ключ або плоскогубці (для перекриття води й газу)

Консервний ніж

Карта місцевості

Мобільний телефон із зарядним пристроєм і запасною батареєю

Складові "тривожної валізи", які слід додати залежно від індивідуальних потреб:

Медичні маски, мило, дезінфектор для рук чи дезінфікуючі серветки

Ліки, які ви приймаєте особисто

Окуляри, лінзи та розчин для лінз

Дитяча суміш, пляшечки для годування дітей, підгузки, дитяча присипка або крем

Корм і вода для домашнього улюбленця

Готівка або проїзні

Важливі документи

Спальний мішок або термоковдра на кожну людину

Запасний комплект одягу і взуття відповідно до сезону

Вогнегасник

Сірники у водонепроникному контейнері

Засоби особистої гігієни

Одноразовий посуд

Олівець і папір

Книги, ігри, пазли (для дітей)

Велика Британія

Британська влада радить збирати "тривожну валізу" для підготовки до надзвичайної ситуації. Вона наводить орієнтовний перелік її складових:

Перелік важливих телефонних номерів — від лікаря і родичів до міської влади

Радіо на батарейках або ручної зарядки

Ліхтарик на батарейках або ручної зарядки

Запас батарейок

Свічки та сірники

Аптечка

Дублікат ключів від дому та автомобіля

Додаткова пара окулярів або контактних лінз

Запасний зарядний пристрій для телефона

Засоби особистої гігієни

Предмети для дітей і людей із особливими потребами

Окрім того, з огляду на індивідуальні потреби у "тривожну валізу" можна покласти такі речі:

Ліки, які ви приймаєте

Мобільний телефон

Готівка і кредитні картки

Запасний одяг і ковдри

Бутильована вода

Готова до вживання їжа (наприклад консерви)

Консервний ніж

Копії важливих документів

Посвідчення особи з фотографією (паспорт)

Окремо згадується про домашніх тварин: у “тривожній валізці” мають бути їжа, вода і за потреби ліки для них.

Є свій перелік і для аптечки — там мають бути такі речі:

Пластирі

Джгути

Знеболювальне (парацетамол чи аспірин)

Шприц або медична ложка для прийому ліків дітьми (за потреби)

Антисептик для обробки ран

Вата

Градусник

Пінцет (для видалення скабок)

Гострі ножиці

Сонцезахисний крем або спрей

Репелент (для захисту дітей від комах)

"Тривожна валіза" з медикаментами. Фото: Unsplash "Тривожна валіза": досвід Канади, США, Великої Британії та Швеції

Швеція

Рекомендації з приготування “тривожної валізи” Швеція виклала в брошурі “Якщо настане війна або криза”, виданій у 2018 році. Там уміщені загальні поради з виживання в надзвичайній ситуації — від того, що робити в разі оповіщення про лихо, до того, як розрізнити дезінформацію в умовах бойових дій.

Шведські надзвичайники ділять необхідні для виживання в надзвичайній ситуації речі на чотири блоки. Йдеться передусім про “тривожну валізу”, яку ви тримаєте вдома на випадок, якщо будете змушені пробути там деякий час.

Їжа. Головна рекомендація — запасатися продуктами тривалого зберігання, які можна швидко приготувати або які можна вживати без приготування:

Картопля, капуста, морква, яйця

Хлібопродукти тривалого зберігання (сухарі, крекери тощо)

Сирна або інша намазка

Вівсяне / соєве молоко, сухе молоко

Олія, твердий сир

Паста швидкого приготування, крупи, картопляне пюре швидкого приготування

Готова чечевиця, боби, овочі, хумус

Консервовані продукти (риба, м’ясо, супи)

Фруктове пюре, мармелад, варення

Сік або інші напої, які можуть зберігатися за кімнатної температури

Кава, чай, шоколад, протеїнові батончики, мед, горішки, горіхове масло, насіння

Вода. Її повинно бути з розрахунку три літри на одну людину. Якщо ви не впевнені в якості води, подбайте про те, щоб ви могли її прокип’ятити. Серед інших порад: воду можна зберігати в пляшках або контейнерах із кришкою; воду в пластикових пляшках можна заморозити — але слід стежити, щоб пляшка не була повністю заповнена, інакше при замерзанні трісне.

Тепло. Якщо під час надзвичайної ситуації зникне електропостачання, ви можете швидко змерзнути. У такому разі членам сім’ї треба зібратися в одній кімнаті, завісити вікна ковдрами, застелити підлогу і накритися під столом, щоб зігрітися. Час від часу треба провітрювати кімнату для кисню. Перш ніж лягати спати, потрібно загасити всі свічки й вимкнути інші джерела світла, аби запобігти можливій пожежі.

Вовняний одяг

Універсальний термоодяг

Шапки, рукавиці, шарфи

Ковдри

Спальні мішки

Свічки — звичайні та чайні

Сірники або запальничка

Інші джерела тепла (наприклад гасові обігрівачі)

Зв’язок. Під час надзвичайної ситуації ви повинні мати змогу отримувати важливі повідомлення від влади і ЗМІ, а також перебувати на зв’язку з рідними й близькими та за потреби звернутися до екстрених служб.

Радіо на батарейках, сонячній енергії чи ручної зарядки

Автомобільне радіо

Перелік важливих телефонних номерів у паперовому вигляді

Запас батарейок та акумуляторів, павер-бенк

Зарядний пристрій для мобільного телефона, який можна підключити в авто

Інші речі, які, на думку надзвичайників Швеції, також варто покласти у “тривожну валізу”:

Спиртівка і паливо для неї

Ліхтарик

Батарейки

Готівка малими купюрами

Аптечка

Вологі серветки

Антисептик для рук

Серветки і засоби жіночої гігієни

Копії важливих документів

Паливо в ємності

"Тривожна валіза", Велика Британія. Фото: Getty Images

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