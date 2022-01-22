Командувач ВМС Німеччини, який заявив про "повагу до Путіна", пішов у відставку

Командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяв, у яких він засумнівався в поверненні Україні окупованого Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін "заслуговує на повагу".
Відповідну заяву Шенбаха ввечері 22 січня оприлюднив речник Військово-морського флоту Німеччини Йоганнес Думресе.
"Необдумані заяви, які я зробив в ІндіїВіцеадмірал виступав на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. щодо безпекової та військової політики, все більше тиснуть на мою посаду. Щоб запобігти подальшій шкоді Військово-морським силам Німеччини, Бундесверу і передусім Федеративній Республіці Німеччина, я вважаю цей крок необхідним", — заявив Шенбах.
Відставку командувача німецького флоту схвалила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.
Що сталося
Під час виступу в Індії віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Крим втрачений, і він ніколи не повернеться" до складу України, а ще — що Україна не стане членом НАТО, оскільки її частина окупована російською армією.
Представник Міністерства оборони Німеччини в коментарі Bild заявив, що зміст заяв Шенбаха і добраних ним слів "жодним чином не відповідають офіційній позиції" відомства.
Сам Кай-Ахім Шенбах пізніше написав у Twitter, що висловлювання щодо Криму й Росії були "його особистою думкою": "Я мав необережність неправильно оцінити ситуацію. Мені не слід було так вчиняти. Тут немає що тлумачити, це була очевидна помилка".
Своєю чергою Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо заяв німецького віцеадмірала, а також викликало посолку Німеччини в Києві Анку Фельдгузен.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- Німеччина засуджує агресію Росії проти України й закликає її до деескалації. Водночас Берлін виступає проти надання Києву летального озброєння, а також тривалий час займав обережну позицію щодо "Північного потоку-2". А проте, канцлер Німеччини Олаф Шольц уже допустив його закриття в разі агресії РФ.
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