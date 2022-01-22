Командувач ВМС Німеччини, який заявив про "повагу до Путіна", пішов у відставку

Командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяв, у яких він засумнівався в поверненні Україні окупованого Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін "заслуговує на повагу".

Відповідну заяву Шенбаха ввечері 22 січня оприлюднив речник Військово-морського флоту Німеччини Йоганнес Думресе.

"Необдумані заяви, які я зробив в Індії щодо безпекової та військової політики, все більше тиснуть на мою посаду. Щоб запобігти подальшій шкоді Військово-морським силам Німеччини, Бундесверу і передусім Федеративній Республіці Німеччина, я вважаю цей крок необхідним", — заявив Шенбах.

Відставку командувача німецького флоту схвалила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

Що сталося

Під час виступу в Індії віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Крим втрачений, і він ніколи не повернеться" до складу України, а ще — що Україна не стане членом НАТО, оскільки її частина окупована російською армією.

Представник Міністерства оборони Німеччини в коментарі Bild заявив, що зміст заяв Шенбаха і добраних ним слів "жодним чином не відповідають офіційній позиції" відомства.

Сам Кай-Ахім Шенбах пізніше написав у Twitter, що висловлювання щодо Криму й Росії були "його особистою думкою": "Я мав необережність неправильно оцінити ситуацію. Мені не слід було так вчиняти. Тут немає що тлумачити, це була очевидна помилка".

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо заяв німецького віцеадмірала, а також викликало посолку Німеччини в Києві Анку Фельдгузен.

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