Польща на наступному тижні розпочне постачання зброї Україні — Моравецький

Польща наступного тижня розпочне постачання зброї в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Тарнові (Польща).

"Ми передаємо на Україну оборонне озброєння. Кілька десятків тисяч артилерійських снарядів, передаємо також міномети та гранатомети. Вже наступного тижня відправиться перший вантаж для захисту нашого східного кордону", – сказав Моравецький.

"Ми бачимо посилення агресії та тиску з боку Росії. З української сторони спостерігається рішучість до захисту, але технічна підтримка Україні буде потрібна, тому діяти треба швидко", — сказав прем'єр.

Він додав, що перша партія оборонного озброєння в Україну вирушить наступного тижня.

"Безпечна Україна та безпечний її кордон – це також європейський та польський вимір безпеки. Ми знаходимося в контакті з українськими сусідами, щоб у разі потреби вони могли захистити себе якнайкраще", – сказав Матеуш Моравецький під час конференції.

Що відомо

Польський уряд схвалив пропозицію міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про передачу Україні новітніх польських ПЗРК "Piorun"

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

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