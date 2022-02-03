Польща на наступному тижні розпочне постачання зброї Україні — Моравецький

Польща наступного тижня розпочне постачання зброї в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Тарнові (Польща).
"Ми передаємо на Україну оборонне озброєння. Кілька десятків тисяч артилерійських снарядів, передаємо також міномети та гранатомети. Вже наступного тижня відправиться перший вантаж для захисту нашого східного кордону", – сказав Моравецький.
"Ми бачимо посилення агресії та тиску з боку Росії. З української сторони спостерігається рішучість до захисту, але технічна підтримка Україні буде потрібна, тому діяти треба швидко", — сказав прем'єр.
Він додав, що перша партія оборонного озброєння в Україну вирушить наступного тижня.
"Безпечна Україна та безпечний її кордон – це також європейський та польський вимір безпеки. Ми знаходимося в контакті з українськими сусідами, щоб у разі потреби вони могли захистити себе якнайкраще", – сказав Матеуш Моравецький під час конференції.
Що відомо
- Польський уряд схвалив пропозицію міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про передачу Україні новітніх польських ПЗРК "Piorun"
- За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.
- Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.
- В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.
- 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
- Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.
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