Польща передасть Україні ПЗРК "Piorun"

Польський уряд схвалив пропозицію міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про передачу Україні новітніх польських ПЗРК "Piorun"
Про це повідомив міністр оборони Польщі на своїй сторінці в Twitter.
"Гарна новина. Рада Міністрів прийняла внесену мною на розгляд постанову в питання допомогу Україні. Передамо найновіше польське обладнання — переносні ракетні комплекси "Piorun" та боєприпаси", — написав міністр.
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ПЗРК "Piorun" були прийняті на озброєння Польщі у 2019 році. Комплекс здатен уражати цілі різних розмірів, від літаків до безпілотників. Ефективна дальність стрільби — від 400 метрів до 6,5 кілометрів. Висота ураження цілі — від 10 метрів до 4 кілометрів.
Що відомо
- У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.
- За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.
- Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.
- В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.
- 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
- Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.
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