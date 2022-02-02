Польща передасть Україні ПЗРК "Piorun"

Польський уряд схвалив пропозицію міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про передачу Україні новітніх польських ПЗРК "Piorun"

Про це повідомив міністр оборони Польщі на своїй сторінці в Twitter.

"Гарна новина. Рада Міністрів прийняла внесену мною на розгляд постанову в питання допомогу Україні. Передамо найновіше польське обладнання — переносні ракетні комплекси "Piorun" та боєприпаси", — написав міністр.

ПЗРК "Piorun" були прийняті на озброєння Польщі у 2019 році. Комплекс здатен уражати цілі різних розмірів, від літаків до безпілотників. Ефективна дальність стрільби — від 400 метрів до 6,5 кілометрів. Висота ураження цілі — від 10 метрів до 4 кілометрів.

Що відомо

У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

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