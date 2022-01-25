Президент Хорватії Зоран Міланович заявив 25 січня, що у випадку конфлікту Росії з Україною Хорватія виведе своїх солдатів зі складу сил НАТО, розташованих у Східній Європі. Він також заявив, що Хорватія сторонитиметься цього конфлікту та зазначив, що Україні не місце в НАТО.
Про це повідомляє видання Dnevnik.
Зоран Міланович заявив, що зробить все можливе, аби його країна дистанціювалася від конфлікту Росії з Україною "як від пожежі".
Він також заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революція Гідності була "переворотом".
Раніше, 8-9 грудня 2021 року, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відвідував Україну. У межах дводенного візиту він побував у Києві та Львові та зустрівся з керівництвом держави. Зокрема, під час візиту було оголошено, що Хорватія приєдналася до країн Євросоюзу, які уклали двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України. Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував візит Пленковича до України, назвавши його "чистим шарлатанством". Він вважає, що це може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.
Що відомо
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
- Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні. Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України.
- Німеччина стала четвертою країною, яка разом зі США, Великою Британією та Австралією, має намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
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