Президент Хорватії Зоран Міланович заявив 25 січня, що у випадку конфлікту Росії з Україною Хорватія виведе своїх солдатів зі складу сил НАТО, розташованих у Східній Європі. Він також заявив, що Хорватія сторонитиметься цього конфлікту та зазначив, що Україні не місце в НАТО.

Про це повідомляє видання Dnevnik.

Зоран Міланович заявив, що зробить все можливе, аби його країна дистанціювалася від конфлікту Росії з Україною "як від пожежі".

Він також заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революція Гідності була "переворотом".

Раніше, 8-9 грудня 2021 року, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відвідував Україну. У межах дводенного візиту він побував у Києві та Львові та зустрівся з керівництвом держави. Зокрема, під час візиту було оголошено, що Хорватія приєдналася до країн Євросоюзу, які уклали двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України. Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував візит Пленковича до України, назвавши його "чистим шарлатанством". Він вважає, що це може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.

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