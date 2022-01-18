Громадянин України Віктор Уткін, який незаконно утримується в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям та потребує негайного лікування. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"У травні 2018 року Віктор поїхав з Волновахи до рідної сестри у тимчасово окупований Донецьк. На блок-посту "Оленівка" його затримали представники окупаційної адміністрації. Віктора катували у в’язниці так званого "міністерства держбезпеки ДНР", — повідомила Людмила Денісова.

Денісова додала, що у березні 2020 року окупанти засудили чоловіка на 13 років позбавлення волі за "шпигунство". Він утримується у виправній колонії №32 у Макіївці без належного медичного забезпечення та харчування.

За словами Людмили Денісової, у чоловіка хронічні проблеми з хребтом та імплантовані штучні кришталики в очах, що вимагає постійного профілактичного огляду та лікування. Також він потребує ліків для покращення мозкового кровообігу, зниження тиску та протигрибкові медикаменти.

Людмила Денісова зазначила, що Віктор не отримує життєво необхідних ліків, а стан його здоров’я погіршується. Йому не надається жодна медична допомога.

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