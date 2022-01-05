Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Марина Юрчак працювала хіміком-технологом у Донецьку. Окупанти її затримали 9 листопада 2017 року дорогою на роботу.
"Рідні шукали її у лікарнях і навіть моргах. Лише за кілька тижнів вдалося з’ясувати, що Марину викрали представники так званого «"міністерства держбезпеки ОРДО". Про місце перебування Марини дізналися від іншої заручниці — Олени Лазарєвої, яку було звільнено 29 грудня 2019 року", — повідомляє Денісова.
Окупанти звинуватили жінку у "шпигунстві" та образі "перших осіб республіки". Марина від початку російської агресії писала у Twitter проте, звідки ведуться обстріли та пересування російської військової техніки.
Після затримання Марину доправили до "Ізоляції".
"Марину, як і всіх заручників, возили на допити у секретні в'язниці так званої "МГБ в ОРДО", де вибивали зізнання. Кожного разу її повертали до "Ізоляції" побитою, а одного разу вона ледь ходила — ноги почорніли від звірських знущань", — повідомляє уповноважена.
У квітні 2020 року так званий "Верховний суд ДНР" засудив Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі.
Наразі жінку тримають у Сніжнянській виправній колонії, де вона працює швачкою по 10-12 годин на добу.
Що відомо
- Українського військового Юрія Гордійчука, який потрапив у полон окупантів у травні 2019 року, окупанти "засудили" до 17 років позбавлення волі. У Юрія серйозні проблеми зі здоров'ям, медичну допомогу він не отримує.
- Володимир Черкас потрапив у полон російських окупантів у вересні 2017 року. В окупований Донецьк чоловік поїхав через смерть батька.
- Українського військового Ігоря Мирончука, який потрапив у полон окупантів у 2019 році, засудили за "шпигунство" до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.
- Український громадянин Олег Таран, якого окупанти "засудили" до шести років позбавлення волі, під час катувань пережив клінічну смерть.
- Громадянин України Сергій Куріс вже понад два роки перебуває у полоні російських окупантів. Чоловіка тримають у камері карцерного типу та не випускають на свіже повітря.
- Незаконно засуджена на тимчасово окупованій території вчителька з Горлівки Олена Пєх, яка утримується бойовиками у "Сніжнянській виправній колонії №127" в критичному стані
- На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.
- Російські окупанти у в'язницях та СІЗО незаконно утримують 30 жінок, п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги.
- Українські правозахисники звернулись до міжнародних організацій та політиків з інших держав з проханням підтримати акцію "Різдво для лікарки Наталії Стаценко", яка знаходиться у полоні окупантів та потребує термінової операції.
- Російські окупанти з жовтня 2017 року незаконно утримують громадянина України Євгена Ставцева. Від катувань чоловік втратив зуби, через хронічні захворювання органів ШКТ у нього відкриваються кровотечі. Так звана "адміністрація колонії" не надає жодної медичної допомоги.
- Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.