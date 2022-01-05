Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Марина Юрчак працювала хіміком-технологом у Донецьку. Окупанти її затримали 9 листопада 2017 року дорогою на роботу.

"Рідні шукали її у лікарнях і навіть моргах. Лише за кілька тижнів вдалося з’ясувати, що Марину викрали представники так званого «"міністерства держбезпеки ОРДО". Про місце перебування Марини дізналися від іншої заручниці — Олени Лазарєвої, яку було звільнено 29 грудня 2019 року", — повідомляє Денісова.

Окупанти звинуватили жінку у "шпигунстві" та образі "перших осіб республіки". Марина від початку російської агресії писала у Twitter проте, звідки ведуться обстріли та пересування російської військової техніки.

Після затримання Марину доправили до "Ізоляції".

"Марину, як і всіх заручників, возили на допити у секретні в'язниці так званої "МГБ в ОРДО", де вибивали зізнання. Кожного разу її повертали до "Ізоляції" побитою, а одного разу вона ледь ходила — ноги почорніли від звірських знущань", — повідомляє уповноважена.

У квітні 2020 року так званий "Верховний суд ДНР" засудив Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі.

Наразі жінку тримають у Сніжнянській виправній колонії, де вона працює швачкою по 10-12 годин на добу.

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