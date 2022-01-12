Окупанти утримують у полоні 70-річного Віталія Атаманчука — Денісова

Окупанти тримають у полоні 70-річного Віталія Атаманчука. Його "засудили" до 17 років ув'язнення за нібито "шпигунство на користь України".

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"4 вересня 2018 року пізно ввечері до будинку Атаманчуків у тимчасово окупованому Донецьку увірвалися люди у балаклавах та військовій формі без розпізнавальних знаків. Після обшуків Віталія разом з дружиною та сином вивезли до ізолятора тимчасового тримання м. Донецька, де піддавали катуванню та психологічному тиску", — повідомляє Денісова.

Через 30 днів дружину та сина окупанти відпустили.

7 жовтня 2019 року так званий "суд ДНР" засудив Віталі Атаманчука до 17 років позбавлення волі.

Після суду чоловіка перевели до Макіївської колонії №32. У березні 2021 року Віталій зламав стегно.

"Замість потрібної хірургічної операції йому наклали на три місяці фіксатор, внаслідок чого кістка неправильно зрослася. Тепер чоловік може пересуватися лише за допомогою ходунків. У такому віці неправильне лікування перелому може призвести до летальних наслідків", — повідомила уповноважена.

Також у чоловіка ішемічна хвороба серця та захворювання Бехтерева, яке прогресує. Через це може статись параліч. Ліки, які передають рідні Віталію, вчасно не доходять до нього.

Також Денісова повідомила, що окупанти до Віталія Атаманчука, як і до інших полонених, не допускають представників міжнародних гуманітарних місій.

Що відомо

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Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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