У тимчасово окупованому Донецьку в СІЗО—5 незаконно утримують Ольгу Мозолевську. Після перенесених катувань вона має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Ольга мешкала неподалік Авдіївки, а працювати їздила в тимчасово окупований Донецьк. 15 жовтня 2017 року, коли була на роботі, вона припинила відповідати на дзвінки чоловіка", — повідомила Людмила Денісова.

За інформацією Денісової, про жінку не було ніякої інформації. У грудні 2019 року про неї розповіли звільнені українські полонені. Весь цей час окупанти утримували Ольгу на заводі "Ізоляція" у Донецьку, били та катували струмом, вимагаючи зізнань у "спробі викрадення військовослужбовця так званої "ДНР".

Людмила Денісова додала, що під час одного з "допитів" Ольгу вдарили головою об стіну, після чого жінка почала постійно страждати на мігрені. Також у неї хронічне захворювання горла.

Денісова зазначила, що Ольга перебуває у СІЗО—5 Донецька, їй не надають медичну допомогу. Жінка не має зв’язку з рідними, в неї 9-річна дитина.

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