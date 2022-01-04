Українського військового Юрія Гордійчука, який потрапив у полон окупантів у травні 2019 року, окупанти "засудили" до 17 років позбавлення волі. У Юрія серйозні проблеми зі здоров'ям, медичну допомогу він не отримує.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Юрій Гордійчук служив у 43 мотопіхотному батальйоні 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. У полон він потрапив 22 травня 2019 року разом з сімома українськими військовими під час виконання завдання під час перетину КПП "Березове-2" поблизу Новотроїцького на Донеччині.

"П’ятьох із них – Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордійчук", – повідомила Денісова.

У червні 2019 року так званий "суд ДНР" засудив Юрія до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність". Наразі його утримують у Макіївській виправній колонії №32.

За інформацією Денісової, Юрій має хронічний тонзиліт, що призводить до набряку горла та викликає задуху.

"Зі звітів моніторингових та правозахисних організацій відомо, що органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території застосовують до незаконно затриманих осіб фізичну силу, катування та психологічний тиск, погрожують фізичною розправою, не надають належної медичної допомоги, тримають у незадовільних умовах", – додала уповноважена.

Що відомо

Володимир Черкас потрапив у полон російських окупантів у вересні 2017 року. В окупований Донецьк чоловік поїхав через смерть батька.

Українського військового Ігоря Мирончука, який потрапив у полон окупантів у 2019 році, засудили за "шпигунство" до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Український громадянин Олег Таран, якого окупанти "засудили" до шести років позбавлення волі, під час катувань пережив клінічну смерть.

Громадянин України Сергій Куріс вже понад два роки перебуває у полоні російських окупантів. Чоловіка тримають у камері карцерного типу та не випускають на свіже повітря.

Незаконно засуджена на тимчасово окупованій території вчителька з Горлівки Олена Пєх, яка утримується бойовиками у "Сніжнянській виправній колонії №127" в критичному стані

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Російські окупанти у в'язницях та СІЗО незаконно утримують 30 жінок, п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги.

Українські правозахисники звернулись до міжнародних організацій та політиків з інших держав з проханням підтримати акцію "Різдво для лікарки Наталії Стаценко", яка знаходиться у полоні окупантів та потребує термінової операції.

Російські окупанти з жовтня 2017 року незаконно утримують громадянина України Євгена Ставцева. Від катувань чоловік втратив зуби, через хронічні захворювання органів ШКТ у нього відкриваються кровотечі. Так звана "адміністрація колонії" не надає жодної медичної допомоги.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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