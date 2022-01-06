Від катувань посивів за тиждень: Денісова розказала історію полоненого

Російські окупанти звинуватили громадянина України Віктора Дзицюка у "шпигунстві та організації диверсій". Вони засудили його до 16 років позбавлення волі.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Віктор, який працював майстром на будівництві автомобільних доріг, потрапив у заручники 23 листопада 2017 року лише за те, що у його телефоні представники окупаційної адміністрації знайшли карти місцевості", — повідомила уповноважена.
Родичі Віктора довгий час не знали, де його утримують. Мати Віктора розказала, як багато разів стояла під будівлею так званого "МГБ" в окупованому Донецьку, де збирались жінки, які також шукали своїх рідних. Хтось з них припустив, що Віктора можуть утримувати в "Ізоляції".
"Там Віктора катували струмом та по-звірячому били, від чого від за тиждень повністю посивів. У березні 2018-го його, непритомного, відправили до медсанчастини СІЗО. Загалом у камері слідчого ізолятора в підвальному приміщенні Віктор провів два з половиною роки", — написала Денісова.
У 2020 році Віктора Дзицюка окупанти засудили до 16 років за ґратами за "шпигунство та організацію диверсій". Наразі його тримають у Макіївській виправній колонії. Через погані умови та холод у камері у чоловіка загострився псоріаз. Рідні передають Віктору необхідні ліки, але не знають, чи отримує він їх.
Що відомо
- Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.
- Українського військового Юрія Гордійчука, який потрапив у полон окупантів у травні 2019 року, окупанти "засудили" до 17 років позбавлення волі. У Юрія серйозні проблеми зі здоров'ям, медичну допомогу він не отримує.
- Володимир Черкас потрапив у полон російських окупантів у вересні 2017 року. В окупований Донецьк чоловік поїхав через смерть батька.
- Українського військового Ігоря Мирончука, який потрапив у полон окупантів у 2019 році, засудили за "шпигунство" до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.
- Український громадянин Олег Таран, якого окупанти "засудили" до шести років позбавлення волі, під час катувань пережив клінічну смерть.
- Громадянин України Сергій Куріс вже понад два роки перебуває у полоні російських окупантів. Чоловіка тримають у камері карцерного типу та не випускають на свіже повітря.
- Незаконно засуджена на тимчасово окупованій території вчителька з Горлівки Олена Пєх, яка утримується бойовиками у "Сніжнянській виправній колонії №127" в критичному стані
- На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.
- Російські окупанти у в'язницях та СІЗО незаконно утримують 30 жінок, п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги.
- Українські правозахисники звернулись до міжнародних організацій та політиків з інших держав з проханням підтримати акцію "Різдво для лікарки Наталії Стаценко", яка знаходиться у полоні окупантів та потребує термінової операції.
- Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.