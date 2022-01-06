Від катувань посивів за тиждень: Денісова розказала історію полоненого

Російські окупанти звинуватили громадянина України Віктора Дзицюка у "шпигунстві та організації диверсій". Вони засудили його до 16 років позбавлення волі.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Віктор, який працював майстром на будівництві автомобільних доріг, потрапив у заручники 23 листопада 2017 року лише за те, що у його телефоні представники окупаційної адміністрації знайшли карти місцевості", — повідомила уповноважена.

Родичі Віктора довгий час не знали, де його утримують. Мати Віктора розказала, як багато разів стояла під будівлею так званого "МГБ" в окупованому Донецьку, де збирались жінки, які також шукали своїх рідних. Хтось з них припустив, що Віктора можуть утримувати в "Ізоляції".

"Там Віктора катували струмом та по-звірячому били, від чого від за тиждень повністю посивів. У березні 2018-го його, непритомного, відправили до медсанчастини СІЗО. Загалом у камері слідчого ізолятора в підвальному приміщенні Віктор провів два з половиною роки", — написала Денісова.

У 2020 році Віктора Дзицюка окупанти засудили до 16 років за ґратами за "шпигунство та організацію диверсій". Наразі його тримають у Макіївській виправній колонії. Через погані умови та холод у камері у чоловіка загострився псоріаз. Рідні передають Віктору необхідні ліки, але не знають, чи отримує він їх.

Що відомо

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