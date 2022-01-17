П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах близько 9-ї ранку, повідомив кореспондент Суспільного.

Раніше Порошенко заявив, що буде присутній на судовому засіданні у Печерському районному суді Києва, який має обрати йому запобіжний захід у справі про державну зраду.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Порошенка викликали допит 23 грудня, однак політик виїхав із країни, заявивши, що повернеться в січні. 17 січня Печерський районний суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові мають обирати запобіжний захід у справі про державну зраду. Судове засідання розпочнеться об 11:00. Напередодні Порошенко заявив, що прийде на суд у справі про держзраду.

Суспільне стрімить з аеропорту, також відбудеться трансляція судового засідання.

Як повідомив депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, Порошенку на прикордонному контролі нібито не віддавали паспорт, аби вручити підозру. О 9:36 прикордонники пропустили Порошенка.

"Щойно протягом 15 хвилин правоохоронці, частина з яких була перевдягнена в форму прикордонників, намагались мене не пустити на територію України. Вони пояснювали це тим, що мають встановити мою особу. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій паспорт, розробляючи сценарій недопуску мене на територію України", — заявив Порошенко.

Зазначимо, що перевірка паспорта на прикордонному контролі є звичною процедурою.

Фото: Петро Порошенко Про повернення в Україну сам Порошенко повідомив у Facebook уранці 17 січня

Тим часом понад 500 людей в аеропорту "Київ" приїхали підтримати Порошенка, передає кореспондентка Суспільного.

Фото: Суспільне Учасник акції на підтримку Порошенка в аеропорту "Київ", 17 січня 2022 року

Біля аеропорту встановили сцену. Після виходу з приміщення аеропорту Порошенко звернувся до прихильників. Він підтвердив, що поїде до суду, де йому мають обрати запобіжний захід.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Акція підтримка Петра Порошенка біля аеропорту "Київ", 17 січня 2022 року

Один з учасників акції Олександр Соломошенко розповів, що приїхав з Павлограда, Дніпропетровської області. За його словами, він добирався на маршрутці разом із іншими людьми, які "самі згуртувались і приїхали": "До нього (Порошенка) дуже багато запитань, але коли таку фігуру хочуть прибрать. Він на шахматній дошці — ферзь".

Фото: Суспільне

Ще одна учасниця акції на підтримку Порошенка в аеропорту Тетяна з Києва. На її думку, справа проти Порошенка політизована: "Що пан президент діючий говорив? "Я твій вирок". Хто у нас вироки виносить — судова гілка".

Фото: Суспільне

Також Порошенка прийшов підтримати лідер "Демократичної сокири" Юрій Гудименко, а також лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

Фото: Єлизавета Серватинська В "Європейській солідарності" заявили, що в аеропорт на підтримку Порошенка приїхали близько 15 тисяч людей

Державне бюро розслідувань України тим часом дало брифінг, там нагадали, що у провадженні вже повідомляли раніше про підозру Медведчуку, Кузярі та Демчишину. 20-го грудня Порошенка повідомили про підозру, а сьогодні об 11-й його очікують в суді.

У пресслужбі ДБР повідомили, що в аеропорту намагались вручити повістку про виклик Порошенка до Печерського райсуду Києва для розгляду клопотання про розгляд запобіжного заходу. Однак Порошенко в аеропорту відмовився від отримання процесуальних документів.

Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень. Статті "державна зрада" та "сприяння діяльності терористичних організацій", які інкримінують п'ятому президентові передбачають до 15 років позбавлення волі.

Порошенко відкидає звинувачення і називає справу "політичним переслідуванням".

Порошенка викликали допит 23 грудня, однак політик виїхав із країни, заявивши, що повернеться в січні.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що слідство просить взяти Порошенка під варту. Раніше як альтернативу триманню під вартою Офіс генерального прокурора називав заставу в розмірі одного мільярда гривень.

6 січня у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Однак у ДБР спростували цю інформацію.

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