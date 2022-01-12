Печерський районний суд міста Києва 12 січня прийняв рішення про переведення ексрадника міністра екології Сергія Кузяри під домашній арешт. Він буде зобов’язаний носити електронний браслет.

Цю інформацію Суспільному підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора Іван Кісілевич.

"Печерський районний суд відмовив у клопотанні прокурора про тримання Сергія Кузяри під вартою та застосував до нього домашній арешт", – повідомив Кісілевич.

Він також повідомив, що суд зобов’язав Сергія Кузяру носити електронний браслет.

За даними Служби безпеки України, Кузяра у "вугільній справі" шукав підприємства і директорів в узгодженні з "Л/ДНР" і допомагав із відкриттям банківських відділень. Його затримали у вересні 2021 року і пізніше взяли під варту із заставою в 500 мільйонів гривень (пізніше зменшена до 250 мільйонів).

Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та п'ятий президент Петро Порошенко.

Що відомо

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки.

За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму" в межах так званої "вугільної справи".

Читайте також

Є ухвала суду про затримання Порошенка для доставки до суду — адвокат

ДБР розраховує, що Порошенку оберуть запобіжний захід уже 17 січня — в день його повернення

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу