Надання безоплатного адвоката п’ятому президенту Петру Порошенку, за словами самого адвоката Богдана Глядика, ініціювало Державне бюро розслідувань. Про це він розповів у коментарі Суспільному.

За словами Глядика, самого документа, з яким звернулося ДБР до Центру надання безоплатної правової допомоги, адвокат не бачив. Але в дорученні, яке йому видали, написано, що це зроблено за зверненням головного слідчого управління ДБР, і там вказано конкретно прізвище людини, яка здійснила таке замовлення адвоката.

“До центру надання правової допомоги надійшла інформація, що необхідно надавати допомогу саме затриманому Порошенку Петру Олексійовичу. Оскільки у мене укладений контракт із Центром надання безоплатної правової допомоги в м. Києві, дії відбуваються в Києві, відповідно, я сьогодні за графіком один із адвокатів, які чергують”, — розповів адвокат.

За словами Глядика, у центрі йому видали відповідне доручення, згідно з яким адвокат повинен був з'явитися до аеропорту Київ об 11 годині 40 хв, щоб надавати правову допомогу затриманому Петру Порошенку.

“Чому об 11:40 , якщо літак прибував о 9:10 — у мене теж виникає це питання”, — сказав юрист.

Згідно із законом України про безоплатну правову допомогу, безоплатна правова допомога може надаватися особі, яка не має захисника, або є якісь інші підстави, пояснив безоплатний адвокат.

Якщо в людини є захисник, який надає їй правову допомогу, законом прямо забороняється надання такої допомоги за рахунок коштів держбюджету, додав він.

“У даному випадку слідчі ДБР не знали, що в Петра Порошенка є захисники за договором, і вирішили, що йому необхідно забезпечити безоплатного адвоката, оскільки він не може собі дозволити найняти адвокатів. Звернулися в центр надання безоплатної правової допомоги”, — сказав Суспільному Глядик.

За його словами, у Центру не було вибору, оскільки надійшов офіційний документ, і вони зобов'язані призначити захисника.

Як розповів адвокат, це не єдина справа, у якій так діють.

“Сьогодні правоохоронні органи дуже часто, я вважаю, що з метою усунення захисників, у яких є активна захисна позиція відносно своїх клієнтів, залучають захисників з Центру надання безоплатної допомоги. Чомусь вважається, що такі захисники мають бути не надто активні”, — сказав адвокат.

За його словами, такі захисники фактично не знають всіх матеріалів, не знають усіх обставин справи, і, безумовно, надати якісну правову допомогу важко, сказав Глядик.

“Якщо я виявляю, що особі надається правова допомога адвокатами за договором, моє доручення має бути припинене”, — додав адвокат.

“На цій підставі суд фактично звільнив мене від виконання захисту Петра Олексійович Порошенка”, — скзав адвокат, який додав, що жодного прямого контакту з ДБР у нього не було. Його приїзд у суд обійшовся державі приблизно у 350 гривень, додав він.

Раніше в ДБР заявили, що не надавали Порошенкові адвоката. Зараз слідчі встановлюють хто, як та навіщо розповсюдив цю інформацію.

Сам Порошенко, коли до суду прибув безоплатний адвокат, сказав, що не потребує послуг безкоштовного адвоката і вимагає “розслідування цієї провокації".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

Читайте також

Порошенко, Медведчук і вугілля. У чому звинувачують п'ятого президента

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу