Через суд над Порошенком відбувається чергова поляризація суспільства — експерт

Судова справа над народним депутатом Петром Порошенком призвела до чергової поляризації суспільства, вкотре поділивши прихильників колишнього та чинного президента та два табори. Однак, на думку експертів, судова тяганина принесла Порошенку більше користі.
Про те, що отримав політик від судового переслідування і як гучна справа може вплинути на міжнародну підтримку України Суспільному розповіли голова ГО "Центр спільних дій" Олег Рибачук та політолог Володимир Фесенко.
"Для Порошенка це в плюс, як для політика. Його аж пре, він відверто підбирає енергію від цього, було видно. Це традиційна українська історія, ту саму пісню співала Юлія Тимошенко (лідерка партії "Батьківщина" — ред). Що давайте, мене зараз посадять, об'єднуйтесь навколо мене", — зазначив Рибачук.
На думку Фесенка, малоймовірно, що для Порошенка будуть серйозні наслідки.
"Якихось кардинальних наслідків я не очікую. вже відбувається чергова поляризація: одні за Порошенка, інші проти Порошенка, ну і відповідно за і проти Зеленського. На цей час від цього більше виграє Порошенко. Нібито це справа проти нього, але зрештою усе перетворилось на його бенефіс. Проте ризики для нього залишаються. Але суттєвість ризиків буде пов'язана з ефективністю і професійністю розслідування", — відзначив політолог.
За його словами розслідування дало можливість Порошенку "мобілізувати" своїх прихильників, тимчасових симпатиків та критиків чинного президента Володимира Зеленського.
Як справа може вплинути на підтримку України партнерами
"Як це може вплинути на рівень допомоги чи солідарності з Україною — я думаю ніяк. Бо в України основний ворог Росія. І про це говорить Порошенко на своєму мітингу і він говорить: об'єднуймось маючи щось своє. Зеленський теж говорить, що треба мати щось своє - давайте об'єднуватись навколо президента. Але з точки зору геополітики дуже важливо щоб в Україні не було справжнього розколу. Я його зараз не бачу. Владі захід точно знайде слова і пояснить, що от це можна робити, а цього краще не робити і влада це почує", — відзначив Рибачук.
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На думку Фесенка, справа може викликати роздратування у міжнародних партнерів України, оскільки відволікає від реальної проблеми — загроз з боку Росії.
"Ця справа певною мірою відвертає увагу, це викликає певне роздратування. Виклики з боку Росії — головне, а тут дрібні конфлікти внутрішньоукраїнські, які відволікають увагу від головного. З іншого боку справа достатньо принципова. Конфліктна фаза цієї справи, як зараз — не на часі. Але закривати цю справу взагалі — це суперечить правовій логіці", — пояснив політолог.
Що відомо
- У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.
- П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах. Після цього п'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду.
- Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що саме ДБР зверталося по його допомогу.
- Запобіжний захід Петру Порошенку обирає слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов. Його у 2017 році призначив сам Петро Порошенко, при цьому той не пройшов перевірку Громадської ради доброчесності. Більше про Олексія Соколова читайте в нашому матеріалі.
- Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.
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