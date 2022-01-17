Через суд над Порошенком відбувається чергова поляризація суспільства — експерт

Судова справа над народним депутатом Петром Порошенком призвела до чергової поляризації суспільства, вкотре поділивши прихильників колишнього та чинного президента та два табори. Однак, на думку експертів, судова тяганина принесла Порошенку більше користі.

Про те, що отримав політик від судового переслідування і як гучна справа може вплинути на міжнародну підтримку України Суспільному розповіли голова ГО "Центр спільних дій" Олег Рибачук та політолог Володимир Фесенко.

"Для Порошенка це в плюс, як для політика. Його аж пре, він відверто підбирає енергію від цього, було видно. Це традиційна українська історія, ту саму пісню співала Юлія Тимошенко (лідерка партії "Батьківщина" — ред). Що давайте, мене зараз посадять, об'єднуйтесь навколо мене", — зазначив Рибачук.

На думку Фесенка, малоймовірно, що для Порошенка будуть серйозні наслідки.

"Якихось кардинальних наслідків я не очікую. вже відбувається чергова поляризація: одні за Порошенка, інші проти Порошенка, ну і відповідно за і проти Зеленського. На цей час від цього більше виграє Порошенко. Нібито це справа проти нього, але зрештою усе перетворилось на його бенефіс. Проте ризики для нього залишаються. Але суттєвість ризиків буде пов'язана з ефективністю і професійністю розслідування", — відзначив політолог.

За його словами розслідування дало можливість Порошенку "мобілізувати" своїх прихильників, тимчасових симпатиків та критиків чинного президента Володимира Зеленського.

Як справа може вплинути на підтримку України партнерами

"Як це може вплинути на рівень допомоги чи солідарності з Україною — я думаю ніяк. Бо в України основний ворог Росія. І про це говорить Порошенко на своєму мітингу і він говорить: об'єднуймось маючи щось своє. Зеленський теж говорить, що треба мати щось своє - давайте об'єднуватись навколо президента. Але з точки зору геополітики дуже важливо щоб в Україні не було справжнього розколу. Я його зараз не бачу. Владі захід точно знайде слова і пояснить, що от це можна робити, а цього краще не робити і влада це почує", — відзначив Рибачук.

На думку Фесенка, справа може викликати роздратування у міжнародних партнерів України, оскільки відволікає від реальної проблеми — загроз з боку Росії.

"Ця справа певною мірою відвертає увагу, це викликає певне роздратування. Виклики з боку Росії — головне, а тут дрібні конфлікти внутрішньоукраїнські, які відволікають увагу від головного. З іншого боку справа достатньо принципова. Конфліктна фаза цієї справи, як зараз — не на часі. Але закривати цю справу взагалі — це суперечить правовій логіці", — пояснив політолог.

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