Прокуратура попросила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою в один мільярд гривень застави, йдеться в трансляції Суспільного із зали суду.

Додатково суд може зобов'язати Порошенка носити електронний браслет (у разі, якщо він сплатить заставу), здати свої паспорти і не виїжджати за межі Києва й Київської області.

Запобіжний захід обвинувачення обґрунтувало майновим станом Порошенка, характером правопорушення і розміром завданих у його результаті збитків.

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