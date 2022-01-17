Прокуратура попросила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою в один мільярд гривень застави, йдеться в трансляції Суспільного із зали суду.
Додатково суд може зобов'язати Порошенка носити електронний браслет (у разі, якщо він сплатить заставу), здати свої паспорти і не виїжджати за межі Києва й Київської області.
Запобіжний захід обвинувачення обґрунтувало майновим станом Порошенка, характером правопорушення і розміром завданих у його результаті збитків.
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Що відомо
- У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.
- П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах. Після цього п'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду.
- Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що саме ДБР зверталося по його допомогу.
- Запобіжний захід Петру Порошенку обирає слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов. Його у 2017 році призначив сам Петро Порошенко, при цьому той не пройшов перевірку Громадської ради доброчесності. Більше про Олексія Соколова читайте в нашому матеріалі.
- Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.
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