Суд у справі Порошенка перенесли на 19 січня

Печерський суд Києва переніс засідання у справі п'ятого президента, депутата партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Його звинувачують у державній зраді під час закупівлі вугілля в ОРДЛО у 2014-2015 роках.

Наступне засідання відбудеться о 14:00 19 січня.

Про це повідомив секретар суду, передає із зали кореспондентка Суспільного.

Суддя видалився до нарадчої кімнати близько 17:00, однак засідання перенесли без оголошення рішення. До цього розгляд тривав 10 годин.

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