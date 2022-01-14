"Вугільна справа". Стало відомо, коли оберуть запобіжний захід Порошенку

Засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу депутату і п'ятому президенту Петру Порошенку відбудеться об 11-ій ранку 17 січня — в день, коли він повертається в Україну.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
З оприлюднених відомством документів випливає, що слідство просить взяти Порошенка під варту. Раніше як альтернативу триманню під вартою Офіс генерального прокурора називав заставу в розмірі одного мільярда гривень.
Як відомо, Порошенко має прибути до Києва літаком із Варшави о 9-ій ранку 17 січня.
12 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Печерський райсуд Києва ухвалив затримати його і доставити до суду, але Офіс генерального прокурора начебто приховує документ. Прессекретар суду Віталій Чергавий заявив Суспільному, що нічого з цього приводу коментувати не буде.
Раніше, 6 січня, у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Держбюро розслідувань це спростувало.
Читайте також: Порошенко, Медведчук і вугілля. Як закуповували антрацит та у чому звинувачують п'ятого президента
Що відомо
- 20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму" в межах так званої "вугільної справи".
- "Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки.
- За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.
- Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.
- У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.
- Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!