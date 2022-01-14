"Вугільна справа". Стало відомо, коли оберуть запобіжний захід Порошенку

Засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу депутату і п'ятому президенту Петру Порошенку відбудеться об 11-ій ранку 17 січня — в день, коли він повертається в Україну.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

З оприлюднених відомством документів випливає, що слідство просить взяти Порошенка під варту. Раніше як альтернативу триманню під вартою Офіс генерального прокурора називав заставу в розмірі одного мільярда гривень.

Як відомо, Порошенко має прибути до Києва літаком із Варшави о 9-ій ранку 17 січня.

12 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Печерський райсуд Києва ухвалив затримати його і доставити до суду, але Офіс генерального прокурора начебто приховує документ. Прессекретар суду Віталій Чергавий заявив Суспільному, що нічого з цього приводу коментувати не буде.

Раніше, 6 січня, у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Держбюро розслідувань це спростувало.

Що відомо

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму" в межах так званої "вугільної справи".

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки.

За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу