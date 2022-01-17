Народному депутату від "Європейської солідарності" і п'ятому президенту Петру Порошенку після прибуття в Україну намагалися вручити підозру у справі про державну зраду через закупівлю вугілля на окупованих територіях у 2014-2015 роках, але він "відмовився від отримання процесуальних документів".

Про це на брифінгу 17 січня повідомила радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

За її словами, слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку в аеропорту "повістку про виклик на 11 годину 17 січня до Печерського райсуду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання з доданими матеріалами та надати Порошенку можливість добровільно з'явитись до суду".

"Однак Петро Олексійович Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого. При цьому особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах. Адвокати Петра Порошенка запевнили, що отримають усі процесуальні документи, однак після проходження прикордонного контролю шляхом створення штучного натовпу втекли", — сказала Сап'ян.

Раніше Порошенко анонсував своє повернення в Україну 17 січня після кількатижневого міжнародного відрядження. Саме на цей день Печерський райсуд Києва призначив засідання, на якому п'ятому президентові мають обирати запобіжний захід у справі про державну зраду. Судове засідання розпочнеться об 11:00.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що слідство просить взяти Порошенка під варту. Раніше як альтернативу триманню під вартою Офіс генерального прокурора називав заставу в розмірі одного мільярда гривень.

6 січня у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Однак у ДБР спростували цю інформацію.

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Що відомо

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

Раніше Порошенко заявив, що буде присутній на судовому засіданні у Печерському районному суді Києва, який має обрати йому запобіжний захід у справі про державну зраду. 17 січня Печерський районний суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові мають обирати запобіжний захід у справі про державну зраду. Судове засідання розпочнеться об 11:00.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

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