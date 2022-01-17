Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі". Переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.

Прессекретар президента зазначив, що не коментуватиме суть справи, а лише відповість на закиди про політичний характер переслідування Петра Порошенка.

"Є обґрунтована підозра, що Петро Порошенко знав і сприяв тому, що кум Путіна Віктор Медведчук відвіз 200 млн гривень готівки ватажкам терористів. Тепер суд має цю підозру розглянути і сказати своє слово: правда це чи ні? Якщо це виявиться правдою, то де тут політичне переслідування?", — заявив Олексій Нікіфоров.

Він також вважає, що необхідно дочекатися рішення суду в цій справі.

Свою заяву з приводу повернення Петра Порошенка до України та судового процесу в Печерському суді міста Києва зробила партія "Слуга Народу".

У заяві сказано, що колишній президент Порошенко 17 січня намагався спровокувати політичне протистояння в Україні.

"Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок старої політики. Але не маємо ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. Натомість ми закликаємо представників партії «Європейська солідарність» не брати участі у політичних виставах та спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу", — сказано у заяві партії.

Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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