Обраний Порошенком Порошенка судить. Що відомо про суддю Олексія Соколова

У Печерському районному суді Києва 17 січня обирають запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Його та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 мільйонів гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень. Головуючий суддя у справі — Олексій Соколов. Суспільне зібрало, що про нього відомо.

Олексій Соколов здобував освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Свою суддівську кар’єру він розпочав у 2009 році. Указом президента України Петра Порошенка від 2 листопада 2017 року Соколов був призначений на посаду судді в Печерському районному суді.

Згідно з декларацією судді за 2021 рік, його заробітна плата становила 130 187 гривень. Водночас там немає інформації про нерухомість, транспорт, нематеріальні активи тощо. У декларації за 2020 рік йдеться, що він 13 червня придбав за 3 191 988 гривень квартиру в Києві загальною площею 118 квадратних метрів.

Як нагадала Фундація DEJURE, у 2019 році Соколов отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. У висновку йдеться про те, що суддя не декларував майно вчасно, у 2013 і 2018 роках ухвалював рішення російською мовою (це порушення закону), а також не раз надсилав судові рішення до реєстру із запізненням.

Крім того, Соколова назвали причетним до ухвалення "сумнівних рішень на користь представників судової системи".

"Зокрема, він заборонив нардепу Дмитру Лубінцю висловлювати оціночні судження щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, якого здійснювалося кримінальне провадження у справі шахрайство. Річ у тім, що вимагати спростування можна тільки щодо фактів! Суддя ж Соколов вирішив, що "одіозний" — це факт! Тому зобов’язав нардепа спростувати усі твердження й інші заяви щодо Гречківського та компенсувати йому 50 тисяч гривень моральної шкоди", — нагадують у Фундації.

Судові справи Соколова

У 2018 році Олексій Соколов розглядав запобіжний захід активісту Майдану Івану Бубенчику. Правоохоронці затримали його на Львівщині, доправили до Києва, а прокуратура вручила йому підозру у вбивстві двох правоохоронців на Майдані під час Революції Гідності. Проте згодом відомство змінило підозру на посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.

Олексій Соколов обирав запобіжний захід Марусі Звіробій, яку звинуватили в погрозах убивством на адресу Володимира Зеленського

У 2020 році суддя Олексій Соколов розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу і волонтерці Марусі Звіробій (Олена Біленька) через погрозу вбивства президента Володимира Зеленського. У лютому їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, але у травні не продовжив його.

Крім того, в лютому 2020 року Соколов відпустив колишнього офіцера окремого спецпризначення "Омега" Володимира Косенка під домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет. Косенку інкримінували умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, перевищення влади та службових повноважень, закінчений замах на умисне вбивство.

Соколов був суддею у справі "Кузня на Рибальській" та обирав запобіжний захід директору заводу Валерію Шандрі у 2021 році, який є підозрюваним у справі про закупівлю неякісної техніки для Збройних сил України у 2016-2018 роках. Йдеться зокрема про бойові катери та автомобілі медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам.

УНІАН Генерал Ігор Павловський

Згодом суддя Соколов обирав запобіжний захід генералові та ексзаступникові міністра оборони Ігорю Павловському, який також був фігурантом справи про закупівлю неякісної техніки. Тоді захист просив про відвід Соколова, проте це клопотання не задовольнили. У 2015-2019 роках Павловський був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка. За даними ДБР, збитки від нібито незаконних дій становили понад 475 мільйонів гривень.

У 2021-му Соколов також розглядав скаргу від очільника ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного, який намагався оскаржити підозру про вчинення злочину. Тоді йому обрали запобіжний захід, звинувативши у хуліганстві за попередньою змовою групи осіб під час акції біля Офісу президента у квітні, коли були розмальовані двері адмінбудівлі.

За правилами, такі скарги суд має розглядати впродовж 72 годин, але засідання постійно переносилися чи відкладалися, і Соколова почали звинувачувати у затягуванні розгляду. Зрештою Ратушному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але потім його скасували.

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Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

П'ятий президент прийшов на судове засідання в Печерському районному суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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