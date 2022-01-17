У межах так званої вугільної справи запобіжний захід Петру Порошенку обирає слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов. Його у 2017 році призначив сам Петро Порошенко.

Це випливає із указу на сайті Офісу президента від 2 листопада 2017 року.

Олексій Соколов працює суддею Печерського районного суду Києва з 2009 року. Згідно з декларацією, він володіє квартирою в Києві площею 118 квадратних метрів (придбана у 2020 році) й вартістю майже 3,2 мільйона гривень, а також автомобілем Mitsubishi Outlander 2018 року випуску вартістю 849 тисяч гривень

У 2020 році Соколов заробив понад 1,3 мільйона гривень за основним місцем роботи і ще понад 3,3 мільйона – як дохід від відчуження нерухомого майна. Крім того, дружина Соколова – Інна володіє квартирою на 44,2 квадратних метра вартістю майже 60 тисяч гривень.

Як нагадала Фундація DEJURE, у 2019 році Соколов отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. У висновку йдеться про те, що суддя не декларував майно вчасно, у 2013 і 2018 роках ухвалював рішення російською мовою (це порушення закону), а також не раз надсилав судові рішення до реєстру із запізненням.

Крім того, Соколова назвали причетним до ухвалення "сумнівних рішень на користь представників судової системи".

"Зокрема, він заборонив нардепу Дмитру Лубінцю висловлювати оціночні судження щодо члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, якого здійснювалося кримінальне провадження у справі шахрайство. Річ у тім, що вимагати спростування можна тільки щодо фактів! Суддя ж Соколов вирішив, що "одіозний" — це факт! Тому зобов’язав нардепа спростувати усі твердження й інші заяви щодо Гречківського та компенсувати йому 50 тисяч гривень моральної шкоди", — нагадують у Фундації.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень. П'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко уранці 17 січня 2022-го прилетів з Варшави (Польща) до Києва. Літак, на якому летить Порошенко, приземлився в аеропорту "Київ" у Жулянах.

Раніше Порошенко заявив, що буде присутній на судовому засіданні у Печерському районному суді Києва, який має обрати йому запобіжний захід у справі про державну зраду. 17 січня Печерський районний суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові мають обирати запобіжний захід у справі про державну зраду.

Судове засідання розпочалось об 11:00. П'ятому президентові мають обирати запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

Читайте також

Порошенко прилетів в Україну. Проти нього відкрита справа про держзраду. Що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу