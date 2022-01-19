Сьогодні, 19 січня, Печерський суд Києва має продовжити засідання щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, народному депутату "Європейської Солідарності" Петру Порошенку у справі про державну зраду. 17 січня, після повернення Порошенка в Україну, засідання суду продовжувалось протягом дня, але після того, як судді пішли в нарадчу кімнату — засідання перенесли.

Також у "Європейській Солідарності" анонсували акцію на підтримку Порошенка о 13:00.

Суд має початись о 14:00. Суспільне вестиме онлайн-трансляцію.

"Вугільна справа": Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів (Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра) підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Порошенка викликали допит 23 грудня, однак політик виїхав із країни, заявивши, що повернеться в січні. 17 січня Порошенко повернувся. Печерський районний суд Києва призначив засідання на цей день, Порошенко з аеропорту поїхав до суду.

Прокурор попросив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 мільярд гривень. Обвинувачення вважає, що підозрюваний може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Своєю чергою захист Порошенка просить прийняти рішення про відмову в клопотанні в повному обсязі. Адвокати наполягають, що Порошенко взагалі не є підозрюваним, оскільки, згідно з позицією захисту, щодо нього не було відповідної процесуальної дії.

6 січня у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Однак у ДБР спростували цю інформацію.

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