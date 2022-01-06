У рамках розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи п’ятого президента Петра Порошенка — серед них телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику, заявили у "Європейській солідарності".

"Крім майна Порошенка, суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи "Прямого" та "5 каналу". Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі", — йдеться у повідомленні.

Раніше лідер "Євросолідарності" продав 100% корпоративних прав на телеканали "5 канал" та "Прямий" медіахолдингу "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та "опозиційні депутати, які були журналістами".

Що відомо

П'ятий президент Петро Порошенко, якого українські правоохоронці підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу — у державній зраді та сприянні тероризму, повернеться в Україну 17 січня.

ДБР викликало Порошенка на допит 20 і 23 грудня, але той поїхав за кордон. У відеозверненні з Польщі п'ятий президент заявив, що повернеться в Україну в січні.

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

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