Президент США Джозеф Байден та президент України Володимир Зеленський увечері 2 січня провели телефонну розмову. Як повідомляє пресслужба Білого дому, вони, зокрема, обговорили ситуацію на україно-російському кордоні.

Президент Джозеф Байден провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, йдеться у повідомленні.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їх союзники та партнери будуть рішуче реагувати, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", — повідомляє пресслужба Білого дому.

Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям з двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності, в НАТО через Раду Росія — НАТО і в ОБСЄ.

"Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів принципу "нічого про Україну без України". Він висловив підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України, а також заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активної дипломатії для просування реалізації Мінських угод на підтримку Нормандського формату", — повідомляє Білий дім.

Пресслужба Володимира Зеленського станом на 00:15 3 січня не опублікувала інформацію щодо перемовин з президентом США.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

23 грудня прессекретарка Білого дому Джейн Псакі заявила, що США відкидають пропозиції РФ, пов’язані з "гарантіями безпеки" щодо нерозширення НАТО.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин.

США та Росія проведуть переговори щодо контролю над озброєннями та щодо України, зустріч запланована на 10 січня 2022 року.

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