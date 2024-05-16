Зеленський провів Ставку у Харкові: "Ситуація на Харківщині загалом контрольована"

Президент Володимир Зеленський у четвер, 16 травня, провів у Харкові Ставку Верховного головнокомандувача. За його словами, станом на сьогодні ситуація у області контрольована, але напрямок "залишається вкрай складним".

Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

Президент заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ “Хортиця” Юрія Содоля та ОТУ “Харків” Михайла Драпатого.

Йшлося про оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Також, за словами Зеленського, на Ставці детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам.

“Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи”, — наголосив президенті.

Він додав, що очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупантів РФ, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.

Президент повідомив, що визначили план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні. Він заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів про поточну ситуація, основні ризики, ключові потреби та дав відповідні доручення.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.