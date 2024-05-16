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Зеленський під час розмови з прем'єром Польщі Туском: "Одна з цілей РФ — газова інфраструктура на заході України"
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Зеленський під час розмови з прем'єром Польщі Туском: "Одна з цілей РФ — газова інфраструктура на заході України"

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Зеленський, Польща, Україна
Президент Володимир Зеленський виступив на віртуальному засіданні Ради Україна-НАТО, 19 квітня 2024 року. ОПУ

Президент Володимир Зеленський 16 травня поговорив телефоном із польським прем'єром Дональдом Туском і поінформував його про ситуацію у Харкові та області й розповів про нагальні потреби України у системах ППО. Також глава держави заявив, що одна із цілей РФ – газова інфраструктура на заході України.

Про свою розмову із Туском Зеленський повідомив у Telegram.

"Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів. Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", — сказав президент України.

Також, за словами Зеленського, було обговорено майбутню безпекову угоду України та Польщі.

"Доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", — додав він.

Напередодні під час візиту до Харкова Зеленський заявив, що для захисту міста від російських повітряних атак потрібні кілька додаткових систем ППО Patriot.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.

Про все, що відбувається в Харківській області, можете стежити в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.

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