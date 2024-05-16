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Для захисту Харкова від повітряних атак РФ потрібні дві системи Patriot — Зеленський
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Для захисту Харкова від повітряних атак РФ потрібні дві системи Patriot — Зеленський

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Зеленський, Харків
Участь президента Володимира Зеленського у другому Міжнародному саміті міст і регіонів, Київ, 9 травня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова від російських повітряних атак потрібні кілька додаткових систем ППО Patriot.

Про це глава держави розповів у коментарі журналісту ABC News, який супроводжував його під час візиту до одного з госпіталів Харкова.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Все, що нам потрібно – це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", – сказав Зеленський.

За його словами, за останні кілька днів через наступ російського війська на Харківщину, "сотні людей загинули або були поранені". Президент наголосив на тому, що "багато з них були військовими з цього регіону, тому для нього було важливим бути там та підтримати їх".

На запитання журналіста, чи винні Сполучені Штати у тому, що зараз відбувається у Харкові, Зеленський відповів: "Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати (частину території України – ред.). Але тепер світ може допомогти" й додавав що "допомога нам потрібна зараз".

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня, Сили оборони зірвали плани російських військ зайти вглиб Вовчанська та закріпитися, їхня активність на Харківському напрямку значно знизилась.

Про все, що відбувається в Харківській області, можете стежити в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.

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