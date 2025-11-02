ХАМАС передав Ізраїлю ще три тіла заручників

Ізраїль через посередництво Міжнародного комітету Червоного Хреста отримав труни зі ще трьома загиблими заручниками, яких ХАМАС утримував у Секторі Гази.

Про це ввечері 2 листопада повідомив на платформі Х офіс прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Ізраїль отримав через Червоний Хрест труни трьох загиблих заручників, які були передані силам IDF та ISA в секторі Газа. Вони будуть перевезені до Ізраїлю, де їх зустрінуть на військовій церемонії за участю головного рабина IDF", — ідеться в дописі.

Уряд уточнив, що тіла далі перевезуть до Національного центру судової медицини Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Після завершення ідентифікації тал родинам померлих надішлють офіційне повідомлення.

"Зусилля з повернення наших заручників тривають і не припиняться, поки не буде повернуто останнього заручника", — пообіцяв уряд Біньяміна Нетаньяху.

Як пише Reuters, до 2 листопада палестинське угруповання також передало тіла 17 із 28 загиблих заручників.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. 15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

На початку вересня Генасамблея ООН ухвалила Декларацію Нью-Йорка про створення "двох держав" для миру на Близькому Сході. Фактично це показує, що Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не брали участі в підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

15 жовтня бойове угруповання ХАМАС передало ізраїльській стороні ще дві труни з тілами загиблих у полоні заручників.

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передав представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників.

19 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звинуватила угруповання ХАМАС в атаці на місто Рафах в Секторі Гази та заявила, що завдала ударів у відповідь. Бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню.

Згодом у ЦАХАЛі заявили, що завдали повторних авіаударів по всій території анклаву. За твердженням військових, цілями ударів були склади зі зброєю, вогневі точки та інша інфраструктура для "терористичної діяльності". Також ізраїльська армія прозвітувала про знищення шести кілометрів підземних тунелів.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Сектору Гази у відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАСу.

За даними підконтрольного ХАМАСу агентства цивільної оборони Гази, внаслідок нічних авіаударів на палестинській території загинули щонайменше 50 людей. Від ударів постраждали будинки та школи у місті Газа, Бейт-Лахії, аль-Бурейджі, Нусейраті та Хан Юнісі.