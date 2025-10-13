ХАМАС звільнив останніх 13 живих ізраїльських заручників

Угруповання ХАМАС звільнило ще 13 ізраїльських заручників. Їх передали Червоному Хресту, наразі люди прямують до Ізраїлю.

Про це повідомляє видання Times of Israel з посиланням на єврейські медіа.

Зазначається, що таким чином усі живі ізраїльські заручники, які перебували в полоні ХАМАС, вільні. Вранці бойове угруповання передало 7 заручників.

Червоний Хрест повідомив, що звільнені заручники перебувають у нормальному стані. Зокрема, серед них — Елькана Бохбот, Авінатан Ор, Йосеф-Хаїм Охана, Ев'ятар Девід, Ром Браславський, Сегев Калфон, Німрод Коен, Максим Херкін, Ейтан Хорн, Матан Зангаукер, Бар Куперштейн, Девід Куніо та Аріель Куніо.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, передачу заручників, наразі вони прямують на територію Ізраїлю.

Очікується, що сьогодні у другій половині дня ХАМАС також передасть Ізраїлю тіла загиблих заручників, які перебували в полоні. Їх точна кількість наразі невідома, проте раніше Ізраїль підтвердив загибель щонайменше 26 заручників.

Нагадаємо, що зранку 13 жовтня угруповання звільнило сім ізраїльських заручників. Вони вже прибули на військову базу поблизу Рейма, де їм надають медичну та психологічну допомогу, а також організовують зустрічі з родинами.

Серед звільнених заручників є брати Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

7 жовтня у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він пройшов "у позитивній атмосфері".

9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етапмирного плану, повідомив президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що всі ізраїльські заручники будуть "дуже скоро" звільнені з полону ХАМАСу, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Підписання цієї угоди Трамп вважає першим кроком до міцного, тривалого і вічного миру.

Того ж дня, 9 жовтня, головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню" та "постійне припинення вогню" у Секторі Гази.

10 жовтня Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, які утримуються у Секторі Гази рухом ХАМАС.