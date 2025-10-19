Повернення тіл загиблих: ХАМАС передав Ізраїлю останки ще двох заручників

У ніч на 19 жовтня угруповання ХАМАС передало представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників. Одне з тіл вже ідентифікували.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Згодом в Ізраїлі підтвердили, що одне з тіл належить Ронену Енгелю. Він загинув 7 жовтня 2023 року, захищаючи свою родину від бойовиків під час нападу на кібуц Нір-Оз. Його дружину та двох доньок теж захопили в полон, однак їх звільнили в листопаді 2023 року.

Передача тіл відбувається поетапно в межах угоди про припинення вогню. Згідно з її умовами, ХАМАС має повернути Ізраїлю останки 28 загиблих заручників. На сьогодні передано вже 13 тіл, але одне з них не належало заручнику.

"Ми не підемо на компроміс у цьому питанні", — заявив речник уряду Ізраїлю.

У відповідь ХАМАС стверджує, що для пошуку тіл у зруйнованому анклаві потрібна важка техніка, яку блокує Ізраїль.

На тлі взаємних звинувачень деякі пункти угоди виконуються. 13 жовтня звільнили 20 живих заручників в обмін на тисячі палестинських в'язнів. 16 жовтня, за даними міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, Ізраїль передав тіла 30 палестинців, убитих під час конфлікту.

Водночас довгострокові елементи плану, як-от створення міжнародних стабілізаційних сил та кроки до створення Палестинської держави, залишаються неузгодженими.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.