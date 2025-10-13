Перейти до основного змісту
Трамп прибув до Ізраїлю
ПОДІЇ

Трамп прибув до Ізраїлю

Важливо
Катерина Бельмас
Розмір шрифту

У понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі. Його приїзд відбувається тлі звільнення перших перших семи ізраїльських заручників у межах його плану врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в аеропорту Трампа зустріли президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ та премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу з дружинами, а також спецпосланець США Стів Віткофф, радник президента Джаред Кушнер із дружиною, а також дочка американського лідера Іванка Трамп.

Новина доповнюється…

Топ дня
Вибір редакції
На початок