ЦАХАЛ завдав ударів по Рафаху у Секторі Гази: ізраїльські військові заявили, що це "відповідь" на атаку ХАМАС
ЦАХАЛ завдав ударів по Рафаху у Секторі Гази: ізраїльські військові заявили, що це "відповідь" на атаку ХАМАС

Дмитро Михайлов
Ізраїльські солдати, ЦАХАЛ
Ізраїльські солдати стоять на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, 30 липня 2025 року. REUTERS/Ronen Zvulun

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звинуватила угруповання ХАМАС в атаці на місто Рафах в Секторі Гази та заявила, що завдала ударів у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню.

Про удари по Рафаху йдеться у повідомленні ізраїльських військових.

"Терористи випустили протитанкову ракету і відкрили вогонь по ізраїльським військовослужбовцям, які проводили операцію з демонтажу терористичної інфраструктури в районі Рафаху на півдні Сектору Гази відповідно до угоди про припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ заявили, що у відповідь почали "завдавати ударів по цьому району з метою ліквідації загрози та знищення входів у тунелі та військових споруд, які використовуються для терористичної діяльності".

"Ці терористичні дії є явним порушенням угоди про припинення вогню, і ЦАХАЛ відповість на них рішуче", — додали в ізраїльському війську.

Як повідомляло The Times of Israel, бойовики ХАМАС атакували ізраїльські війська в місті Рафах на півдні анклаву.

Водночас високопоставлений посадовець угрупування Іззат аль-Рішек заявляв, що ХАМАС залишається відданим дотриманню режиму припинення вогню. Військове крило угрупування запевнило, що воно не має ніякого стосунку до інциденту в Рафаху.

"У нас немає інформації про інциденти чи зіткнення, що відбулися в районі Рафаху, який перебуває під контролем окупантів", — зазначили в угрупованні та розповіли, що вони не підтримують звʼязку з бойовиками в тому районі ще з березня.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав ЦАХАЛ та служби безпеки "вжити рішучих заходів проти терористичних цілей у Секторі Гази".

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

