У понеділок, 13 жовтня, угрупування ХАМАС передало представникам Червоного Хреста перших сімох ізраїльських заручників в Секторі Гази.

Про це повідомляє видання Times of Israel з посиланням на єврейські медіа.

Зазначається, що серед звільнених заручників є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

За даними Reuters, очікується, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) передасть заручників ізраїльським силам безпеки, які доправлять їх до Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми родинами.

Тим часом, у Тель-Авіві на так званій Площі заручників, де тривалий час проходили протести з вимогою звільнити викрадених громадян Ізраїлю, зібралися тисячі людей, щоб зустріти та привітати їхнє повернення.

Загалом ХАМАС сьогодні збирається звільнити 20 заручників. Очікується, що решту 13 людей передадуть о 10.00 за місцевим часом, передає Al Jazeera.

Ізраїльські військові поки не коментували передачу заручників.

Новина доповнюється…