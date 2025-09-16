Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа — медіа

Ізраїльські військові у понеділок, 15 вересня, розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто увійшли танки.

Про це повідомляють CNN та Axios з послиланням на джерела серед ізраїльських чиновників.

Як пише CNN, останніми днями Ізраїль посилив бомбардування міста, руйнуючи житлові будинки, вбиваючи сотні людей та змушуючи десятки тисяч людей залишити свої домівки. Зокрема, ізраїльські військові зрівняли з землею десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, використовувалися ХАМАСом у військових цілях.

У понеділок увечері за місцевим часом ізраїльські військово-повітряні сили завдали масованих авіаударів по місту Газа. Невдовзі після цього, за повідомленнями палестинської преси в Газі, до міста увійшли ізраїльські танки.

Як пише Axios, ізраїльські чиновники заявили, що в понеділок ізраїльські військові розпочали наземний наступ з метою окупації міста Газа. Як стверджують в уряді Нетаньягу, мета наступу — викорінення ХАМАСу.

Зазначається, що високопоставлений представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомив, що в понеділок наземні війська ЦАХАЛу увійшли до міста Газа, і впродовж наступних днів до них приєднаються додаткові сили.

Раніше Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон палестинців у місті Газа покинути його та переїхати на південь до "гуманітарних районів". За даними ЦАХАЛу, наразі місто Газа покинуло близько 300 000 палестинців.

Як пише Axios, головні керівники служби безпеки Ізраїлю — начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір, керівник Моссаду Шин Бет та очільник військової розвідки — радили прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу не розпочинати операцію. Вони попередили, що вона може наразити на небезпеку життя ізраїльських заручників, які досі утримуються в Газі, призвести до великих втрат з боку Армії оборони Ізраїлю, ЦАХАЛу не вдасться ліквідувати ХАМАС, а також може змусити Ізраїль встановити пряме військове правління над 2 мільйонами жителів Гази.

Зазначається, що ізраїльський наступ розпочався через кілька годин після зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо з Нетаньягу та високопоставленими членами його кабінету, а також після того, як Рубіо відвідав церемонію групи поселенців у тунелі під палестинським селом Сільван у Східному Єрусалимі — неподалік від мечеті Аль-Акса.

Два ізраїльські чиновники також повідомили журналістам, що Рубіо сказав Нетаньягу, що адміністрація Трампа “підтримує наземну операцію, але хоче, щоб вона була проведена швидко та завершилася якомога швидше”.

“Рубіо не зірвав наземної операції”, – сказав високопоставлений ізраїльський чиновник.

При цьому американський чиновник заявив, що адміністрація Трампа не збирається зупиняти Ізраїль і дозволяє йому самостійно приймати рішення щодо війни в Газі.

“Це не війна Трампа, це війна Бібі (Нетаньягу — ред.), і він відповідатиме за все, що станеться далі”, – сказав американський чиновник.

Коли ізраїльські танки пробиралися до міста Газа, Трамп попередив ХАМАС не завдавати шкоди 20 живим ізраїльським заручникам, яких досі утримує угруповання.

Трамп послався на повідомлення ізраїльського громадського мовника KAN про те, що ХАМАС перемістив заручників на поверхню землі, щоб використовувати їх як живий щит проти наземного наступу Ізраїлю.

“Я сподіваюся, що лідери ХАМАСу знають, у що вони вплутуються, якщо роблять подібне. Це людське звірство, подібного до якого мало хто бачив раніше. Не дозвольте цьому статися, інакше всі “ставки” зняті. Звільніть усіх заручників зараз!”, — написав Трамп у Truth Social.

У відповідь Нетаньягу опублікував заяву, в якій подякував Трампу за його “непохитну підтримку боротьби Ізраїлю проти ХАМАС та звільнення всіх наших заручників”.

Форум заручників та зниклих безвісти сімей опублікував заяву, в якій попереджає, що рішення Нетаньягу розпочати наземний наступ ставить заручників під загрозу.

“710-та ніч у Газі може бути останньою ніччю в житті заручників, які ледве виживають, і останньою ніччю можливості знайти та повернути загиблих для належного поховання. Прем'єр-міністр свідомо вирішує принести їх у жертву на вівтарі політичних міркувань, повністю ігноруючи позицію начальника штабу та органів безпеки”, – наголосили родини.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають місто Газа через атаки Ізраїля. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей покинуло місто. Сектор Гази знаходиться на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.