ХАМАС повернув Ізраїлю тіла ще двох заручників

Бойове угруповання ХАМАС ввечері 15 жовтня передало ізраїльській стороні ще 2 труни з тілами загиблих у полоні заручників.

Про це пізно ввечері пише Армія оборони Ізраїлю в Х.

Міжнародний комітет Червоного Хреста поїхав до місця зустрічі сторін на півночі Гази. Там ХАМАС передав труни з загиблими до МКЧХ. Останки, як і в попередніх таких випадках, в супроводі ізраїльської армії та агентства безпеки привезуть до Національного інституту судової медицини, де тіла будуть ідентифікувати.

З рештою тіл, які лишаються на території сектора Гази, є проблема пошуку. ХАМАС каже, що йому потрібен час і спеціалізоване обладнання, щоб витягти решту загиблих з-під руїн Гази.

І президент США Трамп погоджується, що ХАМАСівцям знадобиться ще якийсь час на пошуки мертвих.

"Вони шукають загиблих заручників. Це жахливий процес — вони копають, знаходять багато тіл. Деякі під уламками, деякі в тунелях глибоко під землею. Ми, тобто Ізраїль, знали майже все, що вони робили", — зазначив Дональд Трамп у розмові з журналістами в Білому домі.

Згідно з угодою про припинення вогню, ХАМАС мав повернути всіх живих та загиблих заручників протягом "перших 72 годин". Однак угруповання передало лише сімох із решти 28 загиблих заручників. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав відсутність прогресу "невиконанням зобов'язань".

У розмовах з Ізраїлем США запитували якомога більше розвідувальних даних про те, як найкраще знайти тіла. Ці розвіддані можна передати ХАМАСу для пошуку загиблих, кажуть у коментарі CNN американські радники.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

13 жовтня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

13 жовтня, у Шарм-ель-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.