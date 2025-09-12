142 країни ухвалили Декларацію Нью-Йорка про створення "двох держав" для миру на Близькому Сході. Фактично це показує, що Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на платформі Х та пише британська газета The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 12 вересня 142 країни ухвалили Декларацію Нью-Йорка щодо реалізації рішення "двох держав" між Ізраїлем та Палестиною.

"Разом ми прокладаємо незворотний шлях до миру на Близькому Сході. Франція, Саудівська Аравія та всі наші партнери будуть у Нью-Йорку, щоб зробити цей мирний план реальністю на Конференції щодо рішення «двох держав»", — зазначив Макрон.

За резолюцію голосували більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна та РФ. Проти висловилися 10 країн, серед яких: Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина. Іран не голосував, кілька країн, зокрема Молдова та Чехія, утрималися.

Президент додав, що можливе інше майбутнє: "Два народи, дві держави — Ізраїль і Палестина — які живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці. Від усіх нас залежить, щоб це сталося".

Цього місяця на Генасамблеї ООН планують визнати країну Палестину. Резолюції Генасамблеї не мають обов’язкового для виконання характеру, проте свідчать про співвідношення сил у всесвітній організації.

Резолюція містить засудження нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, заклик до звільнення заручників, а також вказівку на те, що угрупування має "завершити правління у Газі й передати зброю владі Палестинської автономії за підтримки міжнародної спільноти".

Ізраїль не погоджується з документом, який передбачає створення Палестинської держави поряд із Ізраїлем. Прем’єр Нетаньягу 11 вересня повторив, що така держава не повинна з’явитися, а заяви інших країн про її визнання Ізраїль вважає підтримкою бойовиків ХАМАС.