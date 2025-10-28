Нетаньягу наказав армії Ізраїлю завдати "потужних ударів" по Сектору Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Сектору Гази у відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАСу.

Про це у соцмережі Х заявили в Офісі глави уряду Ізраїлю.

"Після безпекових консультацій прем'єр-міністр Нетаньягу наказав військовим негайно завдати потужних ударів по сектору Гази", — йдеться у повідомленні.

Як пише видання The Times of Israel, відповідне рішення було ухвалене невдовзі після нападу ХАМАС на війська Армії оборони Ізраїлю на півдні Сектору Гази. Воно також пов’язане з невдоволенням Ізраїлю через чергові порушення бойового угрупування домовленостей щодо повернення тіл заручників.

Своєю чергою, ХАМАС повідомив про те, що Ізраїль завдав щонайменше трьох авіаударів по Сектору Гази. Один з них був спрямований на район поблизу найбільшої лікарні регіону — Шифа.

"Окупація зараз бомбить Газу щонайменше трьома авіаударами, незважаючи на угоду про припинення вогню", — сказав речник підконтрольного ХАМАС агентства Махмуд Бассал.

Також у відповідь бойове угрупування оголосило, що "відкладає повернення тіла заручника, запланованого на 20:00 сьогодні ввечері", назвавши це "відповіддю на порушення угоди про припинення вогню з боку окупації".

Крім того, Нетаньяху вирішив розширити територію підконтрольну ЦАХАЛу в Секторі Газа через порушення домовленостей ХАМАСом. За даними громадського мовника Kan, премʼєр наразі веде консультації з високопоставленими чиновниками США для координації цього кроку.

Що цьому передувало

Раніше, як повідомляло The Times of Israel, бойовики ХАМАС атакували ізраїльські війська в місті Рафах на півдні анклаву.

Водночас високопоставлений посадовець угрупування Іззат аль-Рішек заявляв, що ХАМАС залишається відданим дотриманню режиму припинення вогню. Військове крило угрупування запевнило, що воно не має ніякого стосунку до інциденту в Рафаху.

"У нас немає інформації про інциденти чи зіткнення, що відбулися в районі Рафаху, який перебуває під контролем окупантів", — зазначили в угрупованні та розповіли, що вони не підтримують звʼязку з бойовиками в тому районі ще з березня.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав ЦАХАЛ та служби безпеки "вжити рішучих заходів проти терористичних цілей" у Секторі Гази.

19 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звинуватила угруповання ХАМАС в атаці на місто Рафах в Секторі Гази та заявила, що завдала ударів у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню.

Згодом у ЦАХАЛ заявили, що завдали повторних авіаударів по всій території анклаву. За твердженням військових, цілями ударів були склади зі зброєю, вогневі точки та інша інфраструктура для "терористичної діяльності". Також ізраїльська армія прозвітувала про знищення шести кілометрів підземних тунелів.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не брали участі в підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази ввечері отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

15 жовтня бойове угруповання ХАМАС передало ізраїльській стороні ще 2 труни з тілами загиблих у полоні заручників.

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передало представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників.